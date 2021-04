Caruso Lombardi y Rubén Albes, entre las opciones para sustituir a Luis César

El CD Lugo maneja una serie de nombres para sustituir a Luis César Sampedro. Entre ellos figura el técnico argentino Ricardo Caruso Lombardi, que este domingo confirmó el interés del cuadro rojiblanco en un canal de televisión de su país.

Otra opción que baraja Tino Saqués es el gallego Rubén Albes, exentrenador del Celta B y actual técnico del FC Hermannstadt de la Primera División rumana.

La destitución de Luis César Sampedro, la tercera de la temporada para el Club Deportivo Lugo, ha generado el enésimo terremoto dentro del club cuando solo faltan siete jornadas para que finalice la competición. Los pésimos resultados cosechados por el técnico arousano, que no ha ganado ni uno solo de los ocho partidos que ha dirigido tras la salida de Mehdi Nafti, han empujado al cuadro rojiblanco a su peor situación de la temporada después de haber disfrutado de una relativa tranquilidad en el ecuador del curso, cuando los resultados acompañaban y el francotunecino era el responsable del banquillo.

Los vaivenes tácticos, algo ya tradicional en el Lugo de los últimos tres años, han terminado por marear a una plantilla que en un mismo curso ha desempeñado sobre el terreno de juego hasta tres estilos radicalmente diferentes entre sí, siendo solo uno de ellos, el que imprimió Nafti, el que ayudó al equipo a ocupar posiciones de media tabla a mitad de temporada. De hecho, durante varias jornadas el equipo lucense se puso de moda por la incomodidad que producía su propuesta a los rivales, e incluso se llegó a hablar de las posiciones que daban derecho al play off.

Los cambios, sin embargo, han destrozado por completo la confianza de los jugadores. El bajo nivel exhibido en los ocho partidos con Luis César al frente del banquillo, con goleadas escandalosas incluidas han deprimido a una plantilla que solo ha conseguido reaccionar cuando ha tenido un entrenador con carácter que identifica a la perfección los problemas del equipo. Ocurrió con Juanfran García en el tramo final del curso pasado. Señalado en su llegada por su nula experiencia en los banquillos, el valenciano generó ciertas dudas entre los aficionados del Lugo por ser la primera vez que se sentaba en un banquillo profesional. El técnico, consciente de ello, aseguró nada más llegar a Lugo que lo que necesitaba el equipo no era un entrenador, sino un gestor que supiera tocar la tecla necesaria para devolver la confianza perdida al grupo.

Un perfil que se echa de menos en Lugo, que también cumplió Nafti cuando los resultados no acompañaron a Juanfran al comienzo de la actual temporada, y que Luis César, quién sabe si por ser su segunda etapa al frente del club y compartir vestuario con jugadores que ya tuvo en la 2016-2017, no ha sabido llevar a cabo. La plantilla necesita un revulsivo que haya vivido, bien sea como jugador o bien sea como entrenador, situaciones dramáticas como la que vuelve a sufrir de nuevo el cuadro rojiblanco, y para ello debe llegar un entrenador que conecte con la plantilla y que, en cuestión de días, active al grupo de cara a un tramo final de infarto.

JUANFRAN SE OFRECE. "No me costaría ni cinco minutos coger el coche e irme para Lugo", aseguró este lunes Juanfran en una entrevista con la Cadena Ser de Lugo. "Para mí sería perjudicial ir. Pero por lo que yo he sentido en Lugo y lo feliz que me habéis hecho ahí, iría sin dudarlo", dijo.

Juanfran explicó que "mucha gente del club y mucha gente del día a día quiere que vaya", si bien lamentó que esa posibilidad no se vaya a materializar.

Premio Motolugo

El lector de El Progreso José Vicente López Gutiérrez fue el ganador del trofeo Motolugo para el partido ante el Alcorcón.