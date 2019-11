El jugador José Ángel Carrillo, nuevo delantero del CD Lugo, ha afirmado este miércoles en su presentación con el conjunto rojiblanco que el equipo gallego pretende "dar un golpe en la mesa" el próximo domingo ante "todo un Dépor" que llega al Anxo Carro como colista y del que desconfía porque le ve potencial para estar mejor.

"En los equipos en que he estado siempre he vivido derbis y ahora me toca este gallego y es una motivación extra, y más en casa. Es un partido para totalmente reivindicarnos y dar un golpe en la mesa y más contra todo un Dépor, que, aunque parezca que está ahí abajo en la tabla, también puede estar arriba perfectamente", comentó en una conferencia de prensa.

Carrillo, que debutó el pasado fin de semana ante el Cádiz (2-1) tras haber sido inscrito por el Lugo antes del partido, incidió en lo "difícil" que es la categoría de plata, en la que el equipo lucense ha conseguido 20 puntos en 17 partidos y cuenta con cuatro unidades de ventaja respecto a las posiciones de descenso.

"Tenemos que seguir en esta línea y mejorar pequeñas cositas. El otro día, en Cádiz, nos ponemos por delante ante el líder y por dos detalles nos dieron la vuelta al marcador. El equipo se ha visto que tiene condiciones para competir con cualquiera", advirtió.

El futbolista murciano, de 25 años, ha defendido en España las camisetas de Murcia, Sevilla Atlético, Cádiz y Córdoba y se ha entrenado con el Lugo desde el pasado mes de septiembre tras haber rescindido su contrato con el Hapoel Beer Sheva de Israel.

"En el Lugo me abrieron las puertas desde el primer momento como si estuviera en mi casa, estoy muy contento y ha salido todo genial. Vengo a aportar mi granito de arena y estoy en plenas condiciones para afrontar esto", señaló Carrillo, que lamentó que su inscripción en LaLiga haya sido para cubrir la ficha de Antonio Campillo, lesionado de larga duración.

A su lado, el secretario técnico del Lugo, Manolo Mandiá, consideró que su fichaje era "una oportunidad muy buena" ante la baja de Campillo y aseguró que es "una apuesta sobre seguro" porque ya "lleva un tiempo" en el equipo, "está adaptado, conoce al club y los compañeros y por su potencial y juventud".

Carrillo se ha comprometido con el Lugo hasta la conclusión de la presente temporada con opción de ampliar el contrato por otros dos cursos más, hasta 2022.