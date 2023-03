Carrillo: "La salvación es cada vez más difícil"

Joan Carrillo, entrenador del Lugo, admitió, tras el empate (0-0) ante el Zaragoza, que la permanencia de su equipo en la Liga SmartBank es "cada vez más difícil" pero precisó que mantiene la esperanza.

"Cada vez es más difícil, pero a día de hoy no ha subido ningún equipo ni ha bajado ninguno. Tenemos que trabajar sobre las ganas y actitud que pusieron los jugadores", dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

El preparador catalán aseguró que no va a "perder" la esperanza de remontar la situación de un Lugo que está a doce puntos de la permanencia a falta de otras tantas jornadas.

"Cuando pierdes el ánimo estás vencido y no quiero perderlo, más con este grupo, que te da fuerzas para seguir al cien por ciento. Me ha llenado el ver que los jugadores han estado hasta el último minuto intentando dejar la última fuerza y energía en el campo", comentó.

Carrillo dijo que el Lugo picó "piedra" y lo intentó pero no tuvo "la fortuna o el acierto para marcar".

"Nosotros fuimos por la victoria y el Zaragoza jugó inteligentemente, esperando nuestro error y le valió para sacar el punto. En todo momento el equipo luchó para conseguir la victoria. En la última acción tenemos una oportunidad clara y no entra", lamentó el técnico catalán.

Preguntado por los cambios, reconoció que Avilés y Andoni López le reconocieron que "no podían más" y que Guedes "tenía una tarjeta y necesitaba refrescar esa zona, por eso después cambio a El Hacen, porque el partido requería cambios a partir del minuto 60 por el ritmo del encuentro".

"Creo que debimos ganar, tuvimos más ocasiones"

Fran Escribá, entrenador del Zaragoza, consideró que su equipo debió haberse llevado los tres puntos ante el Lugo (0-0) en un encuentro en el que mandó un balón al larguero en el segundo minuto y tuvo otras dos ocasiones claras en el segundo periodo.

"Tuvimos las mejores opciones, controlamos más el juego. Ellos estaban esperando un error, una salida a la contra o un balón parado. Creíamos que iban a ser más presionantes. El hecho de no haber marcado las ocasiones claras que tuvimos hizo que llegáramos con empate a cero al final, pero creo que debimos haber ganado", comentó en la rueda de prensa posterior al partido.

El técnico del Zaragoza aseguró que el "empate" le "sabe a poco" porque su equipo pretendía "ganar" al Lugo.

"Vinimos a ganar y no me voy satisfecho, pero todo lo que sea sumar es acercarse a los objetivos. No lo habría firmado antes del partido ni tampoco lo firmo después", admitió.

Escribá afirmó que "los dos equipos se vaciaron" y dijo que, "en ese sentido" no tiene "nada que reprochar" a sus jugadores