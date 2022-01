Carrillo: "No es el momento de hablar de mi renovación"

El delantero del Lugo José Ángel Carrillo aseguró, en la entrega del premio Estrella Galicia del mes de diciembre, que todavía no tiene noticias sobre su renovación y que "no es el momento" de hablar de ello porque está "centrado" en el "trabajo" para "conseguir cuanto antes la salvación".

"Ahora mismo no me han dicho nada. Creo que no es el momento de hablar de renovaciones, sino de centrarnos en la racha positiva del equipo para luego sentarme con el club. Estoy centrado en el trabajo que hacemos para conseguir cuanto antes la salvación", observó el punta murciano.

Carrillo agradeció a la afición sus votos para recoger el premio al mejor del mes de diciembre y declaró que se encuentra "en un buen momento, contento por mí e ilusionado para seguir en lo que queda de temporada".

Sobre el duelo frente al líder Almería, el punta rojiblanco dijo que: "Sabemos que hasta ahora es el mejor equipo de la categoría, así lo dice la tabla. Tienen jugadores magníficos, de una categoría superior, pero el Ángel Carro tiene algo especial, donde nos hacemos fuertes. Aquí tenemos una racha bastante positiva y somos bastante complicados", indicó.

"La dinámica del Almería arriba es una locura por la gente que tiene. Somos conscientes de ello y trabajamos para poder contrarrestar eso. Todos ayudaremos en defensa y todo lo bueno que pase será bueno para todos", analizó.

"Es un encuentro más para el que estamos motivador porque jugamos contra el líder. Sabemos que si hacemos las cosas bien podemos ganar. Estoy ilusionado para que llegue el miércoles y poder sumar de tres", añadió el jugador del cuadro lucense.

Sobre el momento de tranquilidad del equipo en la tabla, Carrillo declaró que: "Primero hay que jugar ese partido y lo afrontaremos con la importancia que se merece. Será complicado, pero jugamos en casa. No podemos hablar de tranquilidad hasta que matemáticamente esté hecha la salvación y queda bastante, pero estamos en el buen camino para lograrlo".

Además, reconoció que ante el Mirandés se le escaparon varias ocasiones para hacer su primer tanto en el Ángel Carro, ya que sus siete goles en la Liga fueron a domicilio. "Es verdad que el otro día tuve un par de ocasiones para poder meterla, pero esto forma parte de este deporte, hay que tener la mente fría y no obsesionarse. Cuanto antes llegará el gol en casa".