El delantero del CD Lugo José Ángel Carrillo ha tenido que cambiar sus planes personales por la Covid-19, que le ha obligado a cancelar su boda, prevista para finales de este mes, pero, a cambio, ha podido teñirse el pelo.

"Me iba a casar este verano, el 27 de junio, pero no lo he podido hacer. Tenía ganas de tintarme el pelo, se dio la oportunidad y no me lo pensé dos veces", explicó en declaraciones que ha facilitado el club gallego.

Carrillo aseguró que el equipo está con "ganas" de que el campeonato se reanude la próxima semana.

"Estamos deseando que llegue el primer partido contra el Racing, exponer lo que sabemos hacer e ir todos a una para dejar al Lugo donde se merece", dijo.

El parón les ha permitido dedicar más tiempo a su primer rival, otro de los que se juegan la permanencia.

"Hemos tenido tiempo para poder ver más partidos y al final lo tenemos en la cabeza siempre, desde el primer día en que se pudo entrenar. Es un equipo duro y uno de los partidos más difíciles por no decir el más difícil", opinó.

Carrillo valoró positivamente que el cuerpo técnico haya sabido "administrar las cargas de trabajo" y el equipo haya solventado la preparación sin lesionados