El lucense Adrián Ben, de 21 años, segundo español que se clasifica para la final de 800 de unos campeonatos del mundo -y segundo de la historia-, aseguró que su carrera deportiva "va de aquí al martes (día de la final), no hay más allá".

"En el atletismo tienes días buenos y malos, no somos máquinas. (El francés Pierre Ambrose) Bosse ha gando el mundial hace dos años y hoy se queda fuera de la final. Hay que disfrutarlo cuando llegue", comentó el corredor de Viveiro.

Ben confesó que este año tuvo "una pequeña crisis existencial en los entrenamientos", y relató: "La gota que colmó el vaso fue el Europeo. Me dije: yo no valgo para esto, qué hago aquí. No sabes si merece la pena, pero al día siguiente Fernando Carro me regaló un récord de España. Miré al míster (Arturo Martín) y se limitó a decirme: continuidad, tío, continuidad". "Me abrió los ojos, y ahora ya lo que él diga va a misa", aseguró.

No quiso hablar de sus planes ni de la distancia que hará la temporada próxima, pues es capaz de correr desde los 400 hasta los 5.000. "Mi carrera va de aquí al martes, no hay más allá. El martes hablaremos de otras cosas".

"Para mí ya era un éxito venir aquí, siendo en octubre. Meterme en la semifinales ya fue increíble. Lo de hoy no hay palabras para describirlo. En la final, el plan es que no hay plan. Daré lo mejor de mí, como hasta ahora", prometió.

Así fue una carrera para la historia

El lucense se convirtió en el segundo español que se clasifica para la final de 800 de unos campeonatos del mundo, mientras que el salmantino Álvaro de Arriba, campeón de Europa en pista cubierta, se quedó a 14 centésimas de conseguirlo.



El cántabro Tomás de Teresa, que fue octavo en la final de Tokio'91, era el único español que se había metido en la carrera por las medallas en esta distancia.



Con un sistema de clasificación aún más duro que en primera ronda (a la final sólo pasaban los 2 primeros de cada serie y 2 por tiempos), Ben, debutante con solo 21 años, se había convertido ya, al tomar la salida, en el semifinalista español más joven de la historia.



Salió por la calle 2 en la primera con muy remotas posibilidades de sobrevivir a la criba. Como De Arriba, partía con la peor marca de todos (1:45.78).



El atleta de Viveiro estaba último al terminar el primer giro, que la cabeza pasó en 48.70, pero avanzó poco a poco hasta obtener un increíble cuarto puesto con la mejor marca de su vida, 1:44.97, y también la mejor de un español en un Mundial.



Ningún atleta español había bajado de 1:45 en los campeonatos, pero no le dio ninguna importancia: "Alguien tenía que ser el primero", dijo. Durante los minutos que transcurrieron hasta que hubo terminado la tercera serie, el gallego se removió inquieto en la zona mixta de TVE, pendiente de si pasaba por tiempos, como al final ocurrió.