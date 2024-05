Carolina Camino deja el Emevé y jugará en el Nancy francés

La jugadora quiroguesa Carolina Camino dejará el CV Arenal Emevé para jugar la próxima temporada en el Vandoeuvre Nacy Volley Ball, equipo que milita en la Primera División francesa.

Tras una larga trayectoria en el conjunto lucense y numerosas participaciones con la selección nacional, Carolina Camino da un nuevo giro a su carrera deportiva y apuesta por una nueva liga europea.

"Creo que necesito un cambio en mi carrera, seguir creciendo y creo que la liga francesa me puede dar el nivel que necesito. Me hablaron muy bien del trabajo del club y de su entrenador, y eso es lo que me convenció", aseguró en declaraciones a su nuevo club.

La receptora lucense busca así una nueva experiencia y dar un paso más en este deporte para consolidarse a nivel internacional.