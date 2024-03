Carmen Lence pide "unidad" y "confianza" al breoganismo

La presidenta del consejo de administración del CB Breogán, Carmen Lence, mandó este domingo un mensaje a través de las redes sociales para pedir "unidad" al breoganismo y confianza también en la plantilla y el proyecto de cara a las diez jornadas que restan de fase regular y conseguir el objetivo de la permanencia en la máxima categoría del baloncesto nacional.

"Entendo a decepción de tantos, pero lembremos que o Breogán non e só un equipo, tamén é un sentimento. Na adversidade, as broncas nos constrúen, é a confianza de saber que se o fixemos antes podemos facelo de novo, o que nos fai máis fortes. Forza Breo", escribió en un mensaje en la red X Carmen Lence.

