El Río Breogán nombró vicepresidenta a la consejera delegada de Grupo Leche Río, Carmen Lence, empresa que patrocina y da nombre al club.

El conjunto gallego, recién ascendido a la Liga Endesa, comunicó este jueves que en la reunión del Consejo de Administración se decidió ese nombramiento.

El Breogán considera que es "un paso más" en el "compromiso" de la empresaria con el club lucense, "no solo como directiva, sino también como accionista y patrocinadora".

En reunión de consello de administración decidiuse o nomeamento de Carmen Lence como vicepresidenta do CB Breogán. Un paso máis no seu compromiso co club. E non só como directiva, tamén como accionista e patrocinadora. #FagamosEquipo #ActitudRío pic.twitter.com/PkD71bo7Qw