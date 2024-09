Carmen Lence: "Las instalaciones no se adaptan al momento del club"

Son dos mujeres que siempre han creído en sí mismas y que a base de mucho trabajo y tenacidad —además de grandes dosis de valentía— se han convertido en dos referentes para la sociedad lucense. Son Carmen Lence Ferreiro, presidenta del CB Breogán SAD y Ceo del Grupo Lence, y Blanca García Montenegro, presidenta del Grupo El Progreso, que este martes firmaron en la sede de este periódico el convenio anual de colaboración entre ambas instituciones, inequívocamente comprometidas con Lugo.

García Montenegro afirmó estar "encantada" por renovar un año más el acuerdo. "El Breogán es Lugo; este club forma tanto, tanto parte de nuestras vidas desde siempre... Además, su buena marcha en todos los sentidos —deportivo, económico y social—, y que tenga una mujer al frente le ha dado actualmente un gran impulso", expuso.

"Este convenio siempre ha sido importante, pero quizá este año de una manera especial después de la temporada pasada, en la que el Breogán se supo superar, como refleja muy bien Carmen en El Progreso en su artículo ('Aquí seguimos en pé'. Una historia de resiliencia'). Asimismo, es un orgullo que un equipo de Lugo sea el rey del baloncesto de Galicia (el domingo conquistó su decimoquinta Copa Galicia). Solo puedo darle la enhorabuena a todos los que trabajan en el club", añadió la dirigente del grupo editorial.

Carmen Lence, por su parte enunció que renovar el convenio suponía "un orgullo y una satisfacción" para el Río Breogán. "Lugo merece un equipo como el Breogán y Lugo merece un periódico como El Progreso", señaló.

"El Progreso es una empresa familiar y nosotros, aunque no lo somos, pensamos como tal, porque nuestra responsabilidad es gestionar lo mejor que podamos este club no solo para el ahora, sino pensando en el futuro, y que la próxima directiva que se haga cargo de la sociedad tenga unas bases sólidas que garanticen su continuidad", adicionó la mandataria del club del león.

Blanca García Montenegro calificó a Lence como "un referente para la sociedad lucense". "Es una mujer muy valiente y de mucha valía para dirigir una empresa como el Grupo Río y presidir el CB Breogán", indicó.

Lence, a su vez, manifestó que "es importante que mujeres como nosotras tengamos la valentía de ser referentes sin disculpas, porque se habla mucho del liderazgo femenino, pero al final solemos estar ahí siempre las mismas". "Hay muchas mujeres en este país que hacen un trabajo extraordinario en muchos ámbitos y las animo a que pongan en valor el trabajo y la diferencia que hacen en la sociedad, a que sean referentes", agregó.

En un diálogo fluido entre ambas, García Montenegro observó que una de las características del liderazgo femenino es que "la mujer es fuerte y constante y no se rinde aunque haya muchos avatares en contra". Carmen Lence recalcó lo siguiente: "Seguramente nosotras no éramos las elegidas para llevar nuestras empresas y al final hemos demostrado al mundo que, aunque el mundo no creyera en nosotras, nosotras hemos creído en nosotras mismas y no lo hemos hecho tan mal".

Finalmente, la presidenta del CB Breogán apuntó que "nuestra misión este año es la permanencia en la ACB; eso sí, con el objetivo de llegar lo más alto posible". "Hay que tener ambición, aunque no quiero meter presión, que luego me riñen en casa", contó de manera jocosa.

Sobre el hecho de que más de 200 aficionados celestes no pudieran abonarse este año por falta de espacio en el Pazo, Lence observó que "realmente es una pena". "Las instituciones y el empresariado gallego cada año aportan más y, aun así, no tenemos las instalaciones que se adaptan al momento en el que estamos ; es una tristeza y creo que Lugo merece más. Trabajaremos para que esto sea posible", añadió.

Carmen Lence, al ser preguntada por el Ensino, señaló que "yo, como mujer, obviamente lo que quiero es apoyar al Ensino y llevamos años como patrocinadores". "Lo que puedo decir es que desde el Breogán no se va a dejar que el Ensino desaparezca", concluyó.