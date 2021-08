El Carlos Tartiere mide al primer Lugo del año

El Carlos Tartiere volverá a albergar público en el estreno liguero del Real Oviedo ante el Club Deportivo Lugo (19.30 horas), partido para el que Ziganda cuenta con la baja de Sangalli por sanción y de Grippo por lesión y en el que se espera que más de 8.000 aficionados vean debutar a fichajes como Dani Calvo, David Costas o Cornud.

Allí estará el Club Deportivo Lugo, un equipo que inicia su décima temporada consecutiva en Segunda con el objetivo de sufrir menos que en las últimas campañas, salvadas en las últimas jornadas o sobre la bocina cuando todo indicaba la pérdida de categoría para los rojiblancos.

El equipo de Rubén Albés y el conjunto asturiano volverán a verse las caras después de haberlo hecho ya en pretemporada, un amistoso que acabó en tablas y que para el Cuco Ziganda "no se va a parecer en nada" al partido que esta tarde se verá en el Tartiere.

De la misma opinión es el técnico del equipo del Anxo Carro, quien aseguró en la previa que el "partido en el Tartiere varía respecto al Emma Cuervo, cambia el terreno de juego y juegan como local", expuso, antes de añadir que al Lugo, el partido amistoso " le ha servido para evolucionar y diagnosticar errores para minimizarlos y encontrar una vía para ser dañino y competitivo".

Conseguir la permanencia, sumado a un buen análisis del momento del equipo, le llevó a renovar casi un mes después para liderar el actual proyecto

Porque en eso consiste el trabajo del entrenador que logró la enésima salvación milagrosa para el equipo lucense. Albés llegó a falta de siete jornadas para el final de la 2020-21, con el Lugo bajo mínimos, sin confianza y con un pie y medio en la categoría de bronce.

Su trabajo acabó siendo decisivo para lograr el objetivo en los estertores de la competición. Albés identificó las debilidades del equipo, insufló de confianza a jugadores que la habían perdido con su predecesor, Luis César Sampedro -ni un solo triunfo en ocho jornadas- y consiguió once de 21 puntos posibles para amarrar el ansiado objetivo -tres victorias en las últimas cuatro jornadas-.

Conseguir la permanencia, sumado a un buen análisis del momento del equipo, le llevó a renovar casi un mes después para liderar el actual proyecto, que arrancó desde el primer día -como quieren los entrenadores- y teniendo voz y voto a la hora de decidir las incorporaciones.

Han llegado ocho caras nuevas -Whalley, Ros, Alberto Rodríguez, Josep Señé, David Mayoral, Joselu y Jaume Cuéllar-, además de jugadores que como Alende, Chris Ramos y Lebedenko "regresan" a la disciplina rojiblanca después de haber participado el año pasado -los dos primeros- y de una cesión con buenos resultados en Ucrania -caso del lateral izquierdo ucraniano-.

Albés precisó que quiere ver en acción "un equipo hambriento y competitivo"

Con estos mimbres, el Lugo afronta la primera jornada de la 2021-22 con un único objetivo: salvar la categoría lo antes posible para no llevar a la afición albivermella al borde del infarto un año más.

Por todo ello, Albés precisó que quiere ver en acción "un equipo hambriento y competitivo" en el Carlos Tartiere, y añadió que confía en que el equipo pueda "inscribir a todos los futbolistas", en referencia a los problemas que muchos clubes de la categoría -y algunos de Primera División- han sufrido en las últimas semanas.

EL PRIMER ONCE. Una de las grandes dudas de la primera alineación del Lugo está en la portería, ya que, después del traspaso de Ander Cantero al Eibar, el recién incorporado Whalley ha encajado goles en los partidos que disputó en pretemporada y Fran Vieites podría arrebatarle el puesto en el once. El entrenador no quiso dar pistas en la previa y no aclaró quién jugará.

En defensa, se espera que el gallego opte por una línea de cuatro, con Cambapadal en el lateral derecho, Ros y Alende como centrales y Roberto Canella fijo en la banda izquierda.

Hugo Rama conectaría con Gerard Valentín y Chris Ramos como extremos bien abiertos para que Manu Barreiro se ocupe de gestionar el fútbol en la parte central del ataque

Por delante, en el centro del campo, comienzan las dudas. La versatilidad y las opciones de las que dispone Albés abren un abanico interesante, pero no sería extraño ver un doble pivote formado por Xavi Torres -que se incrustaría entre centrales si fuera necesario- y el incombustible Fernando Seoane.

Hugo Rama, de enganche, conectaría con Gerard Valentín y Chris Ramos como extremos bien abiertos para que Manu Barreiro, habitual referencia entre centrales, se ocupe de gestionar el fútbol en la parte central del ataque. Las opciones de banquillo son numerosas, pero el Lugo, si nada cambia, buscará ser pragmático, directo e incómodo para sumar los primeros tres puntos.

EL OVIEDO. Será la primera vez que el técnico azul disponga en partido oficial el 4-3-3 con el que ha venido ensayando en pretemporada, uno en el que las caras nuevas se concentrarán en la línea de atrás -con David Costas y Dani Calvo como centrales, y Cornud en el lateral- y en el que la principal ausencia será la de Sangalli, expulsado en la última jornada de la temporada pasada.

La sanción del donostiarra abre la puerta de la medular a Mossa, que aun siendo lateral fue el elegido por Cuco Ziganda para acompañar a Javi Mier y a Jimmy en el último amistoso de la pretemporada.

Por delante será Obeng quien comande el ataque, aunque Jirka y Matheus Aiás -fichajes ofensivos de este verano- también podrían disponer de minutos en un choque para el que también está convocado Borja Bastón, último refuerzo en llegar y que solo ha podido entrenar una vez con el grupo.