Carlos Pita: "Doulle voltas á cabeza sobre o meu futuro"

El primer capitán del Lugo, Carlos Pita, aseguró que todavía no ha tomado una decisión sobre si continuará en el equipo la próxima temporada, que le da vueltas "á cabeza" para decidir su futuro y que esperará a cumplir con los "obxectivos" del equipo para pensar si sigue en el Ángel Carro.

"Non teño nada pensado nin nada definitivo. Doulle voltas a cabeza, non é so se xogo ou non, senón estar a gusto co día a día e conmigo mesmo, co que fago. O tomo con calma. O importante é o equipo e logo o pensaremos con tranquilidade. Teño unha edade e son cousas que se pensan con calma. Estamos preto do final, pero primeiro son obxectivos do clube e logo xa o pensaremos", indicó Carlos Pita.

El futbolista admitió que está en un buen momento físico y de juego. "Cando xogas varios partidos seguidos te atopas mellor. Co meu rendemento estou contento. O equipo está a ter unha tempada moi boa e estamos nunha situación cómoda, en continuo crecemento, e iso é para estar contentos", declaró el capitán.

Además, mostró su comodidad en la posición en la que juega en el campo con Rubén Albés. "É unha posición que que esixe físicamente. Hai que estar pendente da línea da defensa, estar ben nela. O levamos ben bien durante todo o año e agora estou mais cómodo. Ao comezo había certos movementos mais difíciles, pero agora estou mais cómodo nesta posición no campo".

Sobre el rendimiento colectivo, Pita reveló que: "O traballo do equipo é espectacular. Está a levar un crecemento dende a pretempada que vai mais aló dos resultados. Estamos a ter un cremecento a nivel táctico individual e colectivo. Somos un equipo que sempre ten a opción de puntuar e que é moi forte a nivel de conxunto. Sabemos que hai que competir ao cen por cen e en todos os encontros estivemos con opcións de puntuar. Non lle perdemos a cara aos partidos", valoró sobre el rendimiento del Lugo.

"Houbo un día no que estivemos peor, que foi o día do Huesca. Ante a UD Las Palmas non pasou iso. O equipo aguanta moi ben nos noventa minutos e estamos ben nos partidos. En Huesca fallounos ter mais o balón e que non so nos atacara o Huesca. En Las Palmas fomos a polo rival, con carácter, un equipo que quere lograr cousas importantes. Somos competitivos e non paramos de loitar nos partidos".

Se pensamos que o partido do Alcorcón será sinxelo nos equivocaremos

El capitán también habló sobre su próximo rival, el Alcorcón, opinó que: "Xa estaban a competir ben antes do mercado invernal. Son competitivos, teñen xogadores de moito nivel e será un partido igualado. Se pensamos que é un partido sinxelo estamos equivocados. Teñen orgullo e será unha das ultimas ocasións para a salvación e non deixarán de loitar. Se non estamos ao noso mellor nivel non poderemos gañar".

El jugador herculino pidió el apoyo de los seguidores lucenses a pesar de la hora del partido, las 14.00 horas del domingo. "A xente é fundamental para nós. Somos un equipo pequeno, que fai da súa casa un fortin e para iso precisamos da nosa xente, ter unha comunión con ela. Vai ser un partido difícil, iso seguro, por iso precisamos que a xente estea do noso noso lado".

Además, valoró la situación de la tabla en Segunda División. "É verdade que non é normal que os catro de arriba teñan tantos puntos. Cando iso pasa outros equipos non teñen tantas opcións de sumar. Os equipos de media tabla tamén están puntuando e iso fai que os equipos de abaixo non poidan puntuar de tres en tres e se queden na zona baixa".