Carlos Pita: "Para nós é unha obriga pasar de rolda na Copa"

El capitán del Lugo Carlos Pita afirmó que el equipo "compite ben" en esta primera vuelta del campeonato y que luchará por pasar de ronda en la Copa del Rey, ya que para el conjunto rojiblanco es una "obriga" eliminar al Mirandés en el Ángel Carro.

"O equipo está a ser moi competitivo en todos os partidos. Nesta primeira volta estivo a un bo nivel e non houbo equipos superiores a nós. Estamos a conseguir ser un equipo compricado de batir", dijo Pita.

"O equipo compite ben e ten as ideas moi claras. O equipo segue a crecer e para nós é importante que a xente que está danada se recupere ben e aporte mais cousas ao equipo para afrontar con garantías a segunda volta do comapionato", añadió el herculino.

Pita destacó que es "importante" que el Lugo mejore su pegada. "Somos un equpo que xeramos moitas ocasións e somos moi sólidos atrás, somos un grupo difícil de batir, por iso o importante é mellorar a eficacia de cara a porta para ter mais puntos".

Sobre el duelo ante el Mirandés en la segunda ronda de la Copa del Rey, el centrocampista coruñés dijo que: "É unha obriga para nós pasar esta rolda. É unha motivación para todos os xogadores pasar e para a xente á que representamos é importante. O formato é atractivo e te permite ter opcións de xogar contra equipos importantes en roldas mais avanzadas".

"É importante xogar na casa. Eles virán a pasar a eliminatoria e xa vimos no enfrontamento da Liga que son un equipo con moito potencial ofensivo, que ten eficacia e calidade na parte de arriba", declaró sobre el Mirandés.

"O importante para nós é a Liga, pero temos que pensar na Copa"

El capitán rojiblanco dijo, sobre la semana de tres partidos, que: "o importante para nós é a Liga e gañar ao lider, o Almería, na nosa casa e antes do remate do ano sería moi bo para a clasificación e a autoestima do grupo. Pero temos que pensar no encontro mais inmediato, que queremos gañar, e ese é o do Mirandés na Copa".

Sobre su momento de juego, Pita opinó que "teño ilusión de seguir xogando, coma sempre. Teño moitas gañas de poder competir, de estar cos compañeiros, de poder xogar... Iso non o vou a perder nunca".

Además, analizó su posición en el campo con Rubén Albés. "Xa xoguei aí o ano pasado. Trato de axudar ao equipo a ser sólido. Esa posición permite aos centrais sair a apretar a zonas intermedias e así ser mais sólidos. En fase ofensiva subo ata o mediocampo, onde estou ben. Estou cómodo nesa posición".

Por último, hizo un llamamiento a la afición del Lugo para que acudan al Ángel Carro en los dos últimos partidos del 2021. "Os precisamos mais que nunca. A diferencia este ano para a salvación está na casa e aí temos que ser fortes. Para nós a nosa afición é fundamental".