Carlos Pita ve "ilusionante" el partido ante el Rayo

Carlos Pita, centrocampista del CD Lugo, ha considerado "ilusionante" y "motivante" el partido del domingo ante el Rayo Vallecano, que se juega sellar el ascenso a Primera División tras no haberlo podido hacer en el anterior encuentro de la temporada.



"Para nosotros es un partido ilusionante, aunque no nos jugamos nada clasificatoriamente, porque nuestro objetivo es llegar a 57 puntos (récord del club en la categoría) cuanto antes y eso pasa por ganar en Vallecas en un partido en que ellos se juegan certificar el ascenso y en un campo lleno que para nosotros es motivante", comentó a los periodistas.



Pita, que recibió de manos de Josefa González, dueña del Restaurante González, el premio Estrella Galicia al mejor jugador del equipo gallego del mes de abril, consideró que el Rayo Vallecano "seguramente el año que viene esté en Primera" y, además, admitió que se ha "merecido" el ascenso.



El Lugo, apuntó el centrocampista coruñés, merece "acabar bien la temporada" y con ese propósito visitará al Rayo, con el que peleará por tener la posesión del balón en un estadio que se llenará.



"Los dos queremos el balón, ellos tienen muchos jugadores por dentro y arriba muchas variantes, jugadores desequilibrantes en todos los puestos", explicó.

Por todo eso, pronosticó "un partido apasionante, de ocasiones, y que se va a llevar el que más acierte en las dos áreas".



Pita volverá a estar a disposición de su entrenador, Francisco Rodríguez, después de haberse perdido por acumulación de amarillas el anterior partido, ante el Huesca (0-2).

"El equipo en la primera parte no estuvo bien pero no fue porque faltaran jugadores; en la segunda mitad el equipo no notó ausencias. Con los cambios tácticos del entrenador estuvo muy bien, no le perdió la cara al encuentro. El resultado fue justo porque el Huesca fue muy efectivo y luego supo jugar con el resultado", arguyó.



El centrocampista lamentó que el equipo no haya podido luchar hasta el final por las posiciones que dan acceso a la promoción de ascenso y abogó por "cambiar esa mentalidad" en el futuro, en el que los jugadores deben "creerse" que pueden "competir" por esas posiciones y puso de ejemplo al Huesca.