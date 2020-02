Carlos Pita asegura que el Deportivo ha mejorado "en todo" con Fernando Vázquez

El capitán del CD Lugo, Carlos Pita, jugador formado en la cantera del Deportivo, asegura que el conjunto coruñés ha mejorado "en todo" con la incorporación del entrenador Fernando Vázquez, que ha sacado al equipo de las posiciones de descenso, a las que puede volver a caer si pierde con los lucenses el duelo del próximo domingo (16.00) en Riazor.

"El Deportivo mejoró en todo, defensivamente está siendo muy sólido, concede pocas ocasiones, defiende muy junto, con pocos espacios entre líneas y cuando recupera el balón tiene muchísima claridad por los jugadores que tiene por delante como Aketxe y Çolak y la presencia ofensiva de los carrileros", comentó el futbolista coruñés.

En una conferencia de prensa, indicó que "la confianza que le dio los resultados" ha permitido al Deportivo mostrar "sacar el fútbol que lleva dentro".

"En la primera vuelta estuvieron muy por debajo de las expectativas", indicó Pita sobre el conjunto blanquiazul, que durante muchas semanas fue el colista de Segunda.

El centrocampista consideró que "es importante quién marca primero" en Riazor porque, si lo hace el Deportivo, será, pronosticó, "muy difícil batirle". "Por delante en el marcador, el Deportivo está cómodo, así que es importante no cometer errores para que ellos no se pongan en ventaja", advirtió.

No digo que seamos inferiores, pero el Dépor es favorito. No solo con el Lugo, con casi todos los de la categoría

Además, aseguró que en estos partidos "siempre es favorito" el Deportivo a pesar de que el equipo coruñés no ha derrotado al Lugo en los cinco enfrentamientos que han tenido en Segunda (cuatro empates y una victoria lucense). "No digo que seamos inferiores, pero por todo el Dépor es favorito. No solo con el Lugo, con casi todos los de la categoría", precisó.

El Lugo afronta la cita de A Coruña inmerso en una racha positiva después de haber enlazado dos victorias y tres jornadas sin perder. "Los resultados suben la confianza y autoestima del equipo y refrendan el trabajo. Ahora mismo la confianza del equipo está alta y es un partido que nos ilusiona jugar", dijo.

Pita afirmó que "el equipo tiene que crecer desde la solidez, la solidaridad de todos, el trabajo en equipo y mejorar en las áreas, que era un déficit que había, así como el de defender mejor las transiciones".

El centrocampista explicó que "ahora" el Lugo debe "intentar generar más en ataque", ya que en los últimos partidos logró dos triunfos con solo dos goles en otros tantos remates a puerta.