Carlos Mouriz explica cómo fueron los fichajes de Pita, Seoane e Iriome

En la semana de la despedida de Fernando Seoane, Carlos Pita e Iriome González, también tiene un peso importante el exdirector deportivo del CD Lugo Carlos Mouriz, la persona que fichó a los tres futbolistas para el club.

El propio Mouriz recuerda cómo fueron las negociaciones para traer a los tres jugadores al Lugo; siempre con una disposición absoluta. "Fue relativamente sencillo traerlos. En el caso de Carlos Pita, él estaba en el Guadalajara y no era el mejor momento deportivo, nosotros teníamos un proyecto y una manera de jugar que entendíamos que se adaptaba a sus características. Se lo ofrecimos y él vino encantado de la vida. Desde el primer momento, y siempre, hubo una sintonía especial con Pita. Con Seoane ya había hablado en otros momentos para venir. Siempre me dijo que el día que estuviésemos en Segunda vendría, y así fue. Estaba en el Nástic, ascendimos en Cádiz y en la primera llamada ya dijo que sí. Iriome venía del Mirandés, nos lo ofreció un agente y era un jugador que nos encajaba perfectamente en banda. No fueron operaciones complicadas porque la disposición de ellos siempre fue buena", reconoce.

Mouriz, que ahora trabaja en el Rácing de Ferrol, profundiza en el aspecto personal de Iriome, Seoane y Pita. "Iriome es una persona magnífica, muy callado y que siempre suma y es positivo, además de un profesional como la copa de un pino. Seoane tiene el punto del gallego que parece que no dice pero cada vez que abre la boca algún viaje te manda; y Pita no es que sea la alegría de la huerta pero una persona que cuando te dice algo se ha ganado el respeto de todos los compañeros y la credibilidad. En el club, cuando Pita quiere hablar y te dice algo hay que tenerlo en cuenta porque son galones que se ha ganado con el paso del tiempo", dice.

Mañana, los tres dirán adiós a una larga trayectoria en la entidad rojiblanca. "Es ley de vida, las exigencias del club son altas y los años pasan para todo el mundo, y aunque nos encontremos bien pues realmente viene gente joven y antes o después pasan las cosas y toca cambiar de posiciones. Si el club no estuviese en Segunda sería más asumible su continuidad, pero también es bueno buscar un relevo porque el club tiene un futuro", señala.

Mouriz insiste en que la relación se mantiene con el tiempo. "Con Iriome menos, pero con Seoane y Pita es una relación absoluta, de cordialidad, de llamarnos, una relación de amistad como en su momento quedó con Manu, con jugadores que han tenido un pasado en el club y hay una profunda amistad", indica.

Mouriz reitera el compromiso y comportamiento de todos ellos, incluido también Quique Setién, al que siempre destacaron. "Mi relación con Setién es de hermanos, creo que es un entrenador extraordinario. Como ellos, es una persona en que su valor personal está por encima del profesional. Hemos tenido la fortuna de contar con gente que forma parte de la historia del club, esta gente estuvo ahí cuando no había contratos largos, cuando se pagaba poco, por un compromiso que iba mucho más allá de lo deportivo, era una cuestión de relación personal y estar a gusto entre nosotros. Fue un trabajo de grupo con una ilusión compartida. Hay mucha gente que no tiene la foto puntual, pero tiene un valor. Si llevas diez años en el club será por algo. Ellos representan el compromiso y todo lo que aportaron en los buenos y malos momentos", dice.

Finalmente, Mouriz tiene su visión sobre el futuro del club sin ellos y sostiene que lógicamente el tiempo marca las salidas. "Todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. La vida es así, aportan muchas cosas pero supongo que la gente que ha tomado las decisiones lo ha hecho con sus criterios. Nunca se sabe lo que puede pasar. Estoy seguro de que los jugadores querrían seguir en el club diez años más y el club posiblemente también, pero así es la vida", concluye.

El exdirector deportivo del CD Lugo Carlos Mouriz se muestra claro al valorar cómo se siente como responsable de la llegada de los tres futbolistas al equipo. "La realidad es que yo formo parte del pasado del Club Deportivo Lugo, que tuve la fortuna de convencerles para que vinieran. Estoy encantado de que sean historia del club con el paso de los años. No solo traje jugadores que nos dieron un rendimiento, traje personas que para el resto de la vida somos y seremos amigos", dice.

El lucense les desea toda la suerte del mundo en sus nuevas etapas y desafíos. "Ellos han tenido un comportamiento ejemplar, se merecen toda la suerte del mundo, han hecho todo lo posible por el bien del club y al que le gusta el fútbol y el Lugo tiene que reconocérselo a esta gente. Su comportamiento y compromiso con el club está fuera de toda duda, pero no solo ellos también con Manu, Setién, José Juan o así". A la vez responde claro sobre si contaría de nuevo con ellos: "Donde yo esté, mis amigos siempre, en la posición que sea, tendrán una puerta abierta. La vida te pone en muchos sitios y hay que tomar decisiones, insisto en que por encima de todo somos amigos personales y eso se lo debemos al fútbol y todo el tiempo que pasamos juntos", comenta.

El exdirector deportivo del club rojiblanco habla de las ofertas que llegaron desde otros clubes por estos jugadores y el comportamiento de ellos ante ese interés. "Si que hubo interés de muchos clubes por llevárselos, pero nunca hubo duda de que iban a seguir. Yo fui una persona que nunca hice contratos largos, podían marcharse y eran libres; pero siempre se quedaron en el Lugo cobrando menos dinero que en otros sitios y pasando más ajustes. La fuerza de Lugo era la relación de las personas y el compromiso que ellos tenían", señala.