Pedro Rivero: un cara a cara con el pasado

La presencia de Bamba Fall y del máximo anotador de la LEB, Justin Pitts, no son los únicos atractivos del HLA Alicante, equipo que visitará el sábado (20.00 horas) al Breogán. El hecho de que Pedro Rivero sea el técnico del conjunto alicantino también añade cierto aliciente si se recuerda que el ahora entrenador compartió vestuario y ascenso con Salva Arco y Christian Díaz en el Ourense que en la temporada 2014-15 apartó del ascenso al equipo lucense.

Arco, ahora capitán del conjunto lucense, sostiene que el tener a su ex compañero como técnico rival será una sensación "nueva pero muy bonita, aunque lógicamente solo sea a nivel de anécdota". Rivero cumple su segunda temporada como entrenador del Alicante. En la pasada debutó consiguiendo el ascenso en a la LEB Oro y en la presente tiene a su equipo con dos triunfos meritorios — en su cancha ante el Canoe (99-96) y en Melilla (66-83)– y una sola derrota por la mínima ante el Mallorca (74-75).

Al breoganista no le sorprende el buen desempeño de su excompañero. "En absoluto, cuando era jugador ya se veía que tenía madera para ser un muy buen entrenador y lo está confirmando", dice. "A nivel particular no me preocupa el conocimiento que Rivero pueda tener de mi juego, porque ya llevo unos cuantos años en la liga y me conocen todos los entrenadores. Rivero me puede conocer algo más, pero no es algo que me preocupe", comenta.

El encuentro del próximo sábado ante el conjunto alicantino es una gran oportunidad para que el Breogán recupere sensaciones tras la derrota de Palencia. "El Alicante ha empezado muy bien y además ha jugado contra rivales complicados. Ganaron con facilidad en Melilla y estuvieron a punto de hacerlo con el Mallorca. Tienen cuatro o cinco jugadores muy buenos, los roles los tienen muy definidos y esto es un punto positivo para el entrenador que supo construir un equipo", indica.

El capitán breoganista habló del potencial en ataque del Alicante. "El peso ofensivo recae básicamente en cuatro jugadores: Fall, Pitts, Llompart y Schmidt. Está claro por dónde pasa su talento ofensivo, por dónde consiguen los puntos, y tenemos que trabajar en ello", apunta.

Salva Arco espera que la derrota del pasado fin de semana sirva para no repetir errores y que se vea que el Breogán tiene mucho margen de mejora. Además, asegura no sentirse nada preocupado. "Veo al equipo entrenar y lo veo muy bien. Insisto que nos queda mucho por mejorar y tenemos que corregir lo que no hicimos bien en Palencia, donde tuvimos fallos propios del inicio de temporada con errores de concentración, de orden y de intensidad. Estamos trabajando bien y muy concentrados y desde luego una derrota no va a hacer que cambie nada, desde luego seguimos con la misma ambición", indicó.

El Leche Río Breogán es el segundo peor equipo de la liga, tras el Leyma Coruña, en los lanzamientos de tres puntos. Algo hasta cierto punto sorprendente con los jugadores que dispone el equipo lucense, varios de ellos considerados como buenos tiradores, entre ellos el propio Salva Arco. "Es una anécdota, nada más. Veo al equipo entrenar y tenemos acierto, tenemos buenos tiradores y lo único que falta es conocernos y definir los roles. No hay duda, los tiros entrarán en cuanto nos conozcamos un poco mejor. Lo que menos me preocupa del equipo es el tiro de tres puntos", dijo el capitán del cuadro lucense.