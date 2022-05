Arropados por la plantilla al completo, por el cuerpo técnico, el presidente y el director deportivo. Entre lágrimas, voces entrecortadas y las risas de los recuerdos por los éxitos y los sinsabores deportivos, por los compañeros que ya no están en el césped y sí en la lista de amigos íntimos, entre un mundo construido por la memoria, Carlos Pita (37 años), Fernando Seoane (39 años) e Iriome González (34 años) dijeron adiós en un acto emotivo en el que repasaron buena parte de una trayectoria que los convirtió en símbolos del CD Lugo.

Pertenencia al club

Los tres capitanes comenzaron su despedida hablando sobre el balance de su pertenencia al club.

"Si una palabra me viene a la boca es orgullo", declaró Carlos Pita antes de romper a llorar. "La mayor parte de las temporadas fueron un éxito. Mi primer año en el club conseguimos un play off, el segundo un ascenso que fue imborrable y que catapultó al club. Luego vino la consolidación. Este equipo se ganó el respeto de mucha gente. Estas vivencias no se me van a borrar nunca", dijo el herculino.

"Estos anos foron un éxito rotundo. O normal para un clube pequeno era sufrir e so se sufriu en dúas ou tres tempadas. Iso é moi difícil de acadar e a xente debe valorar iso. Este é un club no que se non hai unión non terá moito éxito, por iso animo á xente a que siga apoiando ao Lugo para poder seguir no fútbol profesional", opinó Fernando Seoane.

"Vine aquí para seguir jugando al fútbol, pero ni yo mismo pensaba estar aquí tantos años. Me siento orgulloso de haber estado tanto tiempo en este equipo y de haber vivido muchos buenos y también malos momentos. Me quedo con que este es un club humilde y pequeño, pero que tiene muchas ganas de seguir en el fútbol profesional. La gente debe estar con el grupo, porque para nosotros es vital tenerlo de nuestro lado", valoró Iriome.

Adiós

Los tres jugadores no rehuyeron la pregunta de cuándo tomaron la decisión de su adiós al Lugo.

"El año pasado me quedé sin poder ayudar en las últimas jornadas por lesión y no quería quedarme con esa sensación. Esta temporada fue muy buena porque se hizo un trabajo espectacular, aunque todos sufrimos mucho desgaste. Eso, cuando ya tienes una edad, hace que te plantees muchas cosas y no es fácil el hecho de tener que asumir de nuevo ese desgaste, volver a empezar una pretemporada, el trabajo físico... Sabía que sería mi último año. Quería retirarme con buenas sensaciones", manifestó Pita.

"O ano pasado foi duro e foron os da casa os que me convenceron para seguir. Este ano foi moi complicado para min porque non puiden axudar moito no campo. A tempada a nivel de equipo foi moi boa e por iso creo que era o momento idóneo e xusto para retirarme", observó Seoane.

"Estas últimas temporadas fueron duras porque tuve muchas lesiones y eso complicó mi rendimiento. Creo que este era el momento idóneo para salir. A veces hay que tomar esas decisiones y creo que este era el instante para hacerlo", declaró Iriome.

Futuro

Los jugadores hablaron sobre su futuro. Pita seguirá ligado al club en un puesto aún por determinar, Iriome continuará su carrera deportiva en otro equipo y Seoane se dedicará a su negocio de cría de caballos.

"Seguiré ligado al club. El presidente me lo ofreció antes del final de la temporada, pero aún tenemos que hablar de la situación y en qué puesto puedo encajar mejor", reveló Pita.

"Falei co presidente e tamén me ofreceron seguir no clube. Despois de estudalo e de mirar o posto que podía ocupar a verdade é que non me vexo en ningún. Estarei a disposición do Lugo para o futuro, pero eu adicareime ao que máis me gusta, que son os cabalos", informó Seoane.

"Voy a seguir jugando. Intentaré seguir estirando un poco más el chicle y seguir en activo como profesional, aunque no cierro la puerta al club y quizá en un futuro próximo pueda regresar para estar por aquí", dijo Iriome.

Relevo en la capitanía

Pita, Seoane e Iriome confían en que haya un buen relevo en la capitanía del Lugo la próxima temporada.

"Este equipo ten grandes rapaces, hai moi boa xente e así é todo moito máis sinxelo. Outros anos había algún que enredaba (bromea), pero este ano son todos grandes profesionais. Manu (Barreiro), Xavi (Torres), Campabadal... Todos eles teñen moito peso no vestiario e coido que o relevo está garantido na capitanía", opinó Seoane.

La plantilla del Lugo aplaude la rueda de prensa de la despedida de los capitanes. VICTORIA RODRÍGUEZ

"Hay gente con experiencia y eso es necesario en cualquier grupo para que, en los momentos difíciles, los jugadores jóvenes tengan en quién apoyarse, una referencia en la que fijarse para salir de situaciones complicadas. Cuando todo va bien es muy fácil subirse al carro. Lo importante es empujar cuando es necesario. La gente con experiencia y que vivió situaciones parecidas es fundamental. El Lugo siempre fue un vestuario humilde, trabajador y de gente comprometida. El objetivo tiene que ser mantener ese tipo de vestuario para que en el futuro se mantengan estos éxitos", consideró Pita.

Valores

Los capitanes esperan que los valores que hayan aportado con su ejemplo puedan calar en la masa social del club y en la ciudad.

"Yo intento ayudar a la gente sin buscar nada de segundas. Quiero que la gente joven intente ver las cosas buenas de la gente experimentada, que se empapen de eso y, a partir de ahí, crezcan. No lo hacemos para que nadie se quede con nuestras acciones, sino por el bien del grupo. Luego, si la gente se queda con esas cosas y aprender de ello, el trabajo está hecho", consideró Iriome.

"Ogallá que eses valores que demostramos tantos anos valgan á xente nova de experiencia e os absorvan e os collan para eles. Non o vexo fácil. Teño fillos e non me gusta por onde vai esta sociedade e non é facil que se den conta desas cousas, do que de verdade vale", indicó Seoane.

"Creo que hemos sabido trans-mitir valores a la gente y que la gente se supo identificar con esos valores. Durante todos estos años, lo involucrados que estuvimos con el club, la manera de ser, actuar y trabajar hizo que la gente se identificara con eso. Llevamos muchos años aquí y conseguimos éxitos, pero siempre desde el mismo perfil. No ha cambiado nada. El club sigue siendo humilde, los capitanes son humildes y los jugadores también. Esto es un signo que identifica al Lugo, esa humildad, esos valores de respeto, de trabajo, de compañerismo... Y eso es lo que tratamos de inculcar: que el fútbol es un deporte colectivo y no depende de una sola persona, sino de todo el grupo. Hemos intentado representar al Lugo de la mejor manera", declaró Pita.

Entrenadores

Quique Setién. Ese fue el entrenador referencia de los tres capitanes en los años que vistieron de rojiblanco.

"Pasaron moitos adestradores. Son moitos anos e é normal que haxa moitos adestradores na nosa carreira. Pero creo que imos estar dacordo. Se houbo un adestrador que nos fixo mellorar moito, co que desfrutamos moito e que inculcou unha filosofía que valoraba todo o mundo e acadou éxitos foi Quique Setién, sen desmerecer aos demais, porque houbo anos nos que desfrutamos tamén", consideró Seoane.

"Mi primer año aquí fue con Quique y tengo un recuerdo muy bonito de disfrutar dentro del campo. Al final son muchas temporadas, mucha gente... Me acuerdo de las temporadas difíciles con los descensos que estaban ahí, con Eloy, Juanfran, con Rubén Albés. Es complicado porque pasaron muchos entrenadores. Tuvimos la fortuna de que pasaron por el vestuario buenos entrenadores y buena gente", observó Iriome.

"Yo me quedo con Quique también. Ascendimos con él y gracias a su filosofía de juego hizo del Lugo un equipo reconocible en toda España. Tuvo una manera de jugar muy definida con la que se consiguieron muchos éxitos. La gente se sentía identificada con el juego del equipo y que enganchó mucho a la gente. La gente también se sintió identificada con Francisco por su manera de ser y de llegar a la gente. Este año, con sus cánticos al míster (Rubén Albés) también se sintieron identificados con la manera de competir del equipo. Creo que esos son los tres entrenadores que más llegaron a la gente. También tuvimos años buenos con Milla, con Luis César, salvaciones agónicas con gente espectacular que pasó por aquí y que siempre dieron lo mejor de sí para dejar al Lugo en la mejor situación posible", declaró Carlos Pita.

Ofertas de otros clubes

Los tres jugadores admitieron haber tenido algunas ofertas de otros clubes, pero que desecharon para quedarse en el Lugo.

"Tuve alguna oferta para salir, pero soy una persona muy familiar y mi mujer y mis hijos siempre han estado muy bien aquí, siempre ha estado a gusto y eso ayudó para seguir. He hecho muchos amigos en la ciudad y siento a Lugo como mi segunda casa", reveló Iriome.

"Houbo algunha opción para sair, pero sempre tiven claro que quería seguir aquí. Sempre souben que eu o que quería era retirarme no Lugo", opino Fernando Seoane.

"Alguna vez tuve alguna duda, pero no por las ofertas, que las hubo. Cuando encuentras un sitio donde te sientes querido no tienes que preocuparte por buscar más. Aquí siempre me sentí respetado. Encontré mi sitio en el fútbol en Lugo", valoró Pita.

Afición

Sobre la afición, Seoane dijo que: "É un tema complicado". "Antes igual si que había máis afección que agora. Foise perdendo un pouco e as solucións non sei cales poden ser. Desde o clube se tentaron cousas, pero parece difícil enganchar á xente".

"Cuando llegué aquí la gente se sentía identificada con el club, con la manera de trabajar y de actuar. También es cierto que conseguíamos resultados importantes y cuando ganas es más fácil venir al campo y disfrutar. En los últimos años, con las situaciones que vivimos fue complicado traer gente. Creo que ahora tenemos una parte importante para recuperar a la gente. Hay que saber valorar lo que tenemos. Tenemos una afición pequeña pero fiel y hay que tratar de que la gente baje más al campo", opinó Pita.

"Quizás no se le ha dado valor a lo que ha logrado este club estos últimos años. No es fácil estar tantos años seguidos en Segunda División. Es una pena que la gente poco a poco se hayan ido casando. Hay que estudiar formas de que la gente se vuelva a enganchar porque es importante para el club. Si le preguntan a equipos como el Córdoba, el Hércules, el Rácing o el Dépor estarían deseando tener al equipo en Segunda. Cuando el Oviedo trae a mil personas los hosteleros ganan su dinero y eso también viene bien para la ciudad. Quizás deberíamos darle valor a lo conseguido y crecer juntos de la mano".

"No entendía la despedida si no era de los tres juntos"

El presidente del Lugo, Tino Saqués, aseguró que solo se planteó la despedida de los tres capitanes si era de forma conjunta, no de forma progresiva e individual.



"No es fácil este momento, pero sabíamos que sucedería tarde o temprano. Los tres fueron pilares fundamentales y parte de la columna vertebral del club. Lo más difícil era que la decisión de la retirada de los jugadores fuera a la par. No entendía esta despedida sin los tres juntos", declaró el presidente del Lugo.



"Estoy muy orgulloso de su dedicación y de su trabajo. Hicieron un vestuario modélico. No eran admirados por sus galones, sino por el ejemplo que daban aquí. Los tres tienen una trayectoria irrepetible. Para mí es la hostia. Fue la comunión de una institución con Lugo y con unos jugadores que son unas grandes personas", dijo Saqués.



Puertas abiertas del club

El máximo mandatario del club rojiblanco reveló que Pita, Seoane e Iriome siempre tendrán las puertas abiertas del club si quieren pertenecer al Lugo en un futuro.



"Esto será un hasta pronto según qué casos. Siempre tendrán las puertas abiertas. Solo puedo darles las gracias a Carlos Pita, Fernando Seoane y a Iriome", dijo un emocionado Tino Saqués.