"Capitanear ao equipo nesta nova categoría reconfórtame máis que outras ofertas"

Emoción e ilusión polo futuro son dous conceptos que definen agora mesmo o estado de ánimo do técnico Simón Lamas (Vilalba, 9-1-1992) despois de levar ao equipo da súa alma ao logro máis importante nos 92 anos de historia do Rácing Vilalbés.

Unha semana despois de acadar o ascenso a Segunda RFEF, como recorda o vivido?

Moi tranquilo. Sentinme moi feliz por ver a alegría que se desbordou, a dos afeccionados, a dos xogadores coas súas familias... Eran unhas sensacións encontradas, de que acabamos de conseguilo pero non o criamos aínda.

Como viviu o partido?

Moito máis tranquilo do que me esperaba nun tan importante. Facer o 0-1 tan rápido permitiunos vivilo máis tranquilos e co 0-2 xa estaba máis controlado, polo que competimos sen tanta presión. Ademais así puideron xogar todos os xogadores, o cal tamén era importante.

Como foi a volta á casa?

Moi especial. O regreso en bus é especial porque vén só o equipo, é un momento moi íntimo que nos vai quedar para nós. Aí deu igual quen foi titular ou non, olvidáronse do individual, primou o colectivo. E o recibimento en Vilalba... non me esperaba tanta xente. Seguramente o que máis importa en todo esto é involucrar á xente, sobre todo a tantos nenos. É algo que o club debería coidar, porque este apoio a nivel social non o había, e é algo que o club merece, porque leva moito tempo facendo moi ben as cousas.

Estaba moi emocionado.

Aí foi cando empecei a crer que o ascenso era verdade. Poder conseguir isto con calquera club faríame moita ilusión, pero eu son de Vilalba e conseguilo co Rácing, con xogadores que son amigos, vendo a ilusión dos rapaces e de xente que pasou polo club... Non sei que me deparará a miña carreira deportiva, pero non haberá nada comparable a esto.

Como valora a resposta da afección nestes últimos partidos?

Nos tres partidos como visitantes sentímonos moito máis arroupados que na casa, a sensación era espectacular. As pistas de atletismo da Magdalena inflúen nese sentido e sentir preto á afección fai que os xogadores rindan máis. Creo que o equipo ten unha forma de competir no campo que fai que a xente se sinta orgullosa, máis alá de gañar ou perder. O apoio social é importante. Que vexan que o club representa a Vilalba e que está moi orgulloso de levar ese nome por Galicia ou, agora, por outras comunidades.

Imaxinaba este final cando se clasificaron para o play off?

Despois do primeiro partido co Rápido de Bouzas viamolo moi complicado. Propuxémonos traballar o plano psicolóxico e saír a disfrutar, pero foi clave poñernos 0-1 tan rápido. Gañar alí fíxonos crer que era posible. Co Arousa, o equipo competiu moi ben e fomos superiores. E cando nos tocou un equipo rioxano xa empezamos a crer que o ascenso podía ser real, aínda que o resultado da ida non foi xusto e entramos en dúbidas. Na volta, díxenlles que tiñan que disfrutar de cada acción do partido, pelexala e vivila, que era o último; que se esquecesen do premio final durante eses 90 minutos.

Cal foi a clave para conseguilo?

A experiencia e a competitividade de xogadores como Pablo Rey, que leva 13 play off, Marcos Álvarez, Santi e Santomé, combinando a ilusión de outros como Vérez, Rares, Álex Pérez ou Javi Rey, para os que era a primeira vez. E o mal que o pasou o equipo na segunda volta fíxonos ver que a fase de ascenso era máis unha ilusión que unha obriga.

Que suporá esto para o Vilalbés?

A nivel social ten que ser un punto de inflexión e o club debe aproveitar esta inercia. É o mellor legado que pode deixar o equipo e a directiva actuais. O próximo ano vai ser complicado, haberá un salto cualitativo moi grande xa que nos achegamos moito á profesionalidade. Este primeiro ano en Segunda RFEF é o de resistir e imos necesitar a axuda de todo o mundo, a nivel empresarial, institucional e tamén social.

Tras quedar dúas veces ás portas do play off na última xornada, sentía presión, a nivel persoal, por conseguilo nesta campaña?

O obxectivo era salvar a categoría o máis rápido posible pero a primeira volta fíxonos crer que loitar pola primeira praza era posible. E foi o peor que nos puido pasar porque nos xerou unhas expectativas que non foron reais. Despois na segunda volta empezamos a baixar posicións, foi dura porque son xogadores que teñen os seus traballos, e eu pensei en deixalo, que viñese un revulsivo, pero conseguimos que o equipo seguise traballando sen tensión, que soubese esperar, e iso deu os seus froitos.

Falou antes da súa carreira. Xa sabe que fará a vindeira tempada?

Xa nos reunimos co club e trasladáronme que quería que seguise e darlle continuidade ao proxecto e eu quero seguir. Falta perfilar un par de detalles. A ilusión que me fai capitanear ao equipo nesta nova categoría reconfórtame máis que outras ofertas.

Emocións: "Sorprendeume moito a ilusión coa que Pablo Rey, Santomé ou Marcos viviron o play off"

Que fixo co pitido final en Santo Domingo de la Calzada? Non estivo correndo e saltando co grupo.

Abracei ao resto do corpo técnico e deille a man ao adestrador rival. Despois busquei ao árbitro, abracei a Alba —a súa parella— e fun felicitar un por un aos xogadores e a membros do club. Tamén recibín moitas felicitacións, que me fixeron ilusión moitas delas. Ademais, emocionoume ver xente que pasou polo club, como Pita, Gerardo, Mundo, Valú, Borja Prieto..., sendo tan partícipes e disfrutando tanto coma nós, e o detalle de Vérez con Jorge Tato.

Algunha anécdota que se poida contar?

As do autobús non valen para iso (ri). Sorprendeume moito a ilusión coa que viviron este play off xogadores como Pablo Rey, Marcos Álvarez ou Santomé. Iso fala moi ben do club, que se fan ben as cousas a nivel deportivo