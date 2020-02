Vuelve la Liga Endesa Femenina. Vuelve el Durán Maquinaria Ensino. Y lo hará el domingo (18.00 horas) en el Pazo dos Deportes de Lugo ante el Campus Promete de Logroño en la vigésima jornada del campeonato. Las lucenses, que llevan cuatro victorias seguidas, antes del parón de dos semanas a causa del Preolímico, ocupan la sexta plaza de la clasificación; el cuadro riojano es décimo, fuera de la zona de play off por el título.

Carlos Cantero, entrenador del Ensino, considera "muy importante" el encuentro del domingo por varias razones, a cual más poderosa. La principal porque el equipo lucense defiende la situación que ocupa actualmente en la clasificación cuando quedan solo siete partidos para finalizar la fase regular.

"Nos esperan unos partidos muy importantes, sobre todo los de casa, para sacar las victorias que nos permitan no caernos a un noveno puesto y para que los del noveno y el décimo puesto no suban alguno", dijo el entrenador del equipo lucense, quien reconoció que, a estas alturas, ya se puede hablar de play off. "Por la posición en la tabla ilusiona y te permite pensar en ello, pero tienes que tener en cuenta que los equipos de abajo también están apretando. Equipos como Zaragoza (Mann Filter), La Seu o Tenerife (La Laguna) están a solo un partido de nosotros y nosotros a un partido solo de irte al octavo puesto" en caso de perder.

Después del parón por los Preolímpicos tenemos algunas jugadoras que están más cansadas

Cantero confía en que el Durán Maquinaria Ensino mantenga el buen tono que tenía el equipo antes del parón por el Preolímpico. "Te puede molestar el Preolímpico por el tema físico. Es cierto que nos encontrábamos bien y ahora tenemos algunas jugadoras que están más cansadas, pero no deja de ser algo normal. Respecto al partido del domingo nos toca un poco más a nosotros porque tuvimos más jugadoras convocadas con las selecciones que el rival"».

Por lo demás, el técnico está deseando que el Ensino vuelve a jugar en el Pazo después de tres semanas. "Nos gusta jugar aquí, disfrutamos por jugar en casa y eso se nota", dijo Carlos Cantero.

El entrenador del Durán Maquinaria Ensino también explicó que sus jugadoras están en perfectas condiciones para jugar el domingo, incluidas Kalis Loyd, Atonye Nyingifa y Alexandra Stanacev, que han viajado con sus selecciones. "No ocurre nada al margen de las dolencias por los entrenamientos. Poco a poco nos encontramos mejor. Hay jugadoras que se cansaron más porque tuvieron que viajar y jugar", finalizó el preparador ensinista.