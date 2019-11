Cantero: "El parón frenó nuestra racha positiva"

El Durán Maquinaria Ensino regresará este sábado (18.00 horas) a la acción en la pista del Gernika, en un encuentro correspondiente a la novena jornada de la Liga Endesa Femenina. Lo hará quince días después de su histórico triunfo ante el Perfumerías Avenida. Y es que el pasado fin de semana no hubo Liga por culpa de los compromisos de las selecciones nacionales.

Carlos Cantero, entrenador del equipo lucense, comenta el estado de su plantilla después de este tiempo sin competición. "Desde el lunes fueron llegando las jugadoras de sus compromisos con las selecciones y se confirma lo que sospechaba, y es que el parón no nos iba a venir bien porque frenó la dinámica positiva. Aunque también hay que decir que sirve para refrescar las ideas a técnicos y jugadoras, y eso es positivo", indica.

Uno de los miedos que arrastra este tipo de parones es la posibilidad de que alguna jugadora regrese lesionado. No es el caso. "Todas las jugadoras han vuelto en perfecto estado, así que para el partido ante el Gernika viajaremos con todas, incluida Starr Breedlove, que sigue sin poder entrenarse al cien por cien y tiene mucho dolor, pero vendrá con nosotros y eso es ya un paso adelante. Día a día iremos viendo cómo se encuentra", apuntó Cantero.

El entrenador del equipo lucense se refirió al Gernika, otro compromiso complicado para las lucenses tras el protagonizado ante el Perfumerías Avenida. "Es uno de los equipos más duros de la Liga, viene de ganar a un equipo de la talla del Girona y, pese a la lesión de Gaby Ocete, cuenta con ocho o nueve jugadoras de garantía", indica.

"El Gernika es, si no el mejor, de los mejores equipos de la Liga en contraataques y transiciones. Si no las frenamos ahí no tendremos ninguna posibilidad. Como sucedió en el partido ante el Perfumerías Avenida, no nos servirá que una o dos jugadoras estén a buen nivel, necesitamos que lo estén las cinco que estén en cancha", añadió.