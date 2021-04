El entrenador del, se mostró muy crítico con el periodo de aislamiento al que fue sometido el equipo lucense tras el positivo de una de sus jugadoras y aseguró que las posibilidades de eliminar aleste viernes (17.00 horas) para seguir vivo en los play offs por el título de la Liga Endesa son "mínimas".

Cantero aseguró que el aspecto físico le preocupa especialmente al no poder realizar un trabajo específico en el Pazo durante el plazo de diez días que duró el aislamiento por el protocolo covid del Sergas, que se impuso por encima del de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"Venimos de un aislamiento de diez días donde no se ha respetado el protocolo FEB. Esto nos ha matado. Físicamente se pierde mucho a este nivel . A falta de un partido, donde nos jugamos seguir en el play off, que pase esto es ridículo y roza lo vergonzoso. No sé a qué hemos estado jugando siete meses siguiendo los protocolos de la Liga, que están hechos para estas situaciones", valoró el preparador del Durán Maquinaria Ensino.

"Se ha perdido físico, porque lo que has hecho en casa no vale para nada. Se ha perdido toque de balón, se ha perdido trabajo táctico, se ha perdido concentración, nivel competitivo... Y mientras el Valencia está jugando una final de la Eurocup, nosotros estuvimos en nuestra casa", añadió Cantero.

El entrenador madrileño aseguró que "todo fueron piedras en nuestro camino" para afrontar el segundo y definitivo partido de la primera ronda del play off ante el Valencia. "Creo que hicimos nuestro trabajo en el partido de ida. Lo hicimos muy bien, dejamos la eliminatoria abierta e hicimos nuestro trabajo. A partir de ahí fueron piedras en nuestro camino: desde el aislamiento, la manera en la que vamos a viajar, en furgonetas, cansadas...", declaró.

"Con todo el aislamiento cambió la forma de viajar al partido. Vamos a pasar el trámite y fuera, esa es mi sensación. Me parece triste, prefiero quedarme con el buen sabor del partido de ida, de la eliminatoria que realizamos. Hicimos el trabajo y lo hicimos muy bien".

"MÍNIMAS OPCIONES". El preparador del equipo lucense aseguró que hay escasas posibilidades de eliminar al Valencia. "Las posibilidades de ganar de los puntos necesarios son mínimas y esa es la realidad. Esto es un riesgo de lesiones innecesario".

"La sensación en la cabeza de todo el mundo de que esto es un mero trámite no me gusta, pero siendo realistas es así. Las posibilidades de ganar de doce puntos eran pocas, pero con esto, ante el rival que es, jugándose seguir en play off como nosotros, viniendo de ganar una final de una Eurocup... A nivel mental y físicamente están en diez escalones superiores. Las cosas se pierden muchos más rápido que se ganan y estando diez días paradas no nos dejan muchas posibilidades", insistió.

"Esto es bastante triste y difícil de gestionar en la cabeza de todo el mundo, del club, de las jugadoras y de todos. Quizás ya se esté pensando en la temporada que viene que en este partido", valoró Cantero.

El preparador acudirá a la ciudad del Turia solo con jugadoras del primer equipo, sin canteranas. "Si hubiera sido el partido en casa hubieran contado y hubieran jugado como despedida de la temporada, pero siendo fuera no van a viajar".

Sobre su rival y el título europeo ganado el domingo, Carlos Cantero aseveró que "el Valencia hizo un buen trabajo en la Eurocup. Eran las favoritas, fueron y ganaron. Fue una final estupenda".

Además, el técnico madrileño alabó el buen papel de la ourensana Raquel Carrera, clave en el triunfo valenciano. "Raquel Carrera es la confirmación de una jugadora top gallega y española. Debería estar en un equipo top gallego, pero no es así. Hará cosas muy grandes".