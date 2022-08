La cantera cuenta en Lugo

Cantera para suplir las bajas a falta de que la plantilla se complete definitivamente este miércoles. Los jugadores del Polvorín cuentan en este inicio de Liga para el técnico del Lugo Hernán Pérez Cuesta, al que no le ha temblado el pulso para alinear a los jóvenes talentos del equipo B del club rojiblanco. La presencia de Jesús como titular ante el Leganés dio continuidad a la tendencia comenzada en la pretemporada y que se pudo observar en los últimos dos duelos de Liga.

El central nacido en Navia (Asturias) hace 22 años fue el elegido para sustituir al sancionado Alberto Rodríguez. Hernán Pérez tiró de su paisano pese a tener disponible ya al brasileño Bruno Pirri -que todavía no había debutado en competición oficial como rojiblanco- o a Xavi Torres, quien había formado en ese puesto con Rubén Albés para ser una de las piezas clave de la gran temporada con el técnico vigués.

Jesús disputó 80 minutos a gran nivel y apenas tuvo errores al lado de un buen Neyder Lozano. "Me encontré muy bien en el campo y muy arropado por la afición. Dejamos la portería a cero, que era el objetivo".

"El míster me dijo que tenía que ser titular ante el Leganés. Traté de hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo", valoró Jesús.

"Estoy para cumplir con la necesidad que tenga el equipo y el cuerpo técnico. Si me dice que tengo que ser titular trataré de hacerlo lo mejor posible. Una virtud que tengo es que soy tranquilo, que confío en mí mismo. El míster me dijo que tuviera confianza y eso me ayudó mucho", declaró.

El de Navia fue el tercer futbolista que alineó Hernán Pérez que compatibilizará trabajo con el primer equipo y con el Polvorín.

En Tenerife fue el mauritano Idrissa Thiam el que salió desde el principio, aunque fue sustituido al descanso por el internacional boliviano Jaume Cuéllar. El africano mostró desparpajo y trabajo en el puesto de extremo izquierdo, aunque no tuvo fortuna en un primer tiempo en el Heliodoro Rodríguez López en el que el Lugo no estuvo a su mejor nivel.

El otro futbolista que se enfundó la camiseta rojiblanca fue Dani Vidal. El de Portomarín ya había debutado en el pasado con el Lugo. Lo hizo en la Liga en la temporada 2020-2021 en Fuenlabrada y en la Copa del Rey la pasada campaña ante el Unión Adarve.