Fede Varela: de Cantarrana a brillar en Segunda

Nacido en Lanús hace 21 años, criado en Viveiro, forjado en A Madroa y Do Dragao, y ahora rival del Lugo. Así es Fede Varela, un argentino de cuna y mariñano de crecimiento que será el jugador del Rayo Majadahonda a vigilar este sábado (18.00 horas) en el Ángel Carro. Así es una de las grandes promesas del fútbol español con la maleta siempre en la puerta y el sello viveirense bien pegado en ella. Porque Varela le debe mucho a la villa de A Mariña, donde comenzó a dar patadas a un balón mientras en su casa se colgaba la camiseta celeste junto a la "banda sangre" de River Plate.

"Nací en Argentina, pero mi familia se vino por trabajo y nos quedamos en Viveiro, y allí fue donde comencé a jugar", dijo Varela. "A todos nos gusta mucho el fútbol, incluso mi padre también jugaba, igual que mi hermano. Viví en un entorno futbolero y de River Plate", añadió. "El Viveiro era el equipo del pueblo y así empecé a jugar allí. Fiché de chiquitito allí, empecé a subir categorías y hoy en día estoy como profesional".

El brillo de Varela en Cantarrana no pasó desapercibido. Era imposible echar la vista a otro lado. Aunque fuese un niño su talento era evidente y Viveiro se le comenzó a quedar pequeño. No cambió de color, pero sí de ciudad y de club. "Coincidió que cuando fui convocado para la selección gallega me vieron los ojeadores del Celta. Tuve la oportunidad de ir allí y, por proximidad, mi familia y yo decidimos ir a Vigo aunque tuve más ofertas", explica.

En Vigo se introdujo en un grupo especial. A su lado aparecieron nombres ahora conocidos como Brais Méndez, Pape Cheikh, Iván Villar o Yelko Pino. "Arrancamos muy bien. Brais este año consiguió consolidarse en Primera División y debutar en la selección española. Pape también está con la sub-21 y en el Olympique de Lyon y jugó en la Champions. Me alegro mucho por ellos. Cada uno siempre intenta llegar lo más lejos posible. Fuimos una gran generación", comenta.

Con Yelko, viejo conocido de la parroquia lucense por su paso por el Ángel Carro -sin el éxito de Varela en Segunda División-, formaron una pareja temible que arrasó en torneos de base y que se convirtieron en las dos perlas de la cantera viguesa. "Con Yelko siempre me llevé muy bien. Disfrutábamos mucho en el campo porque nos salían muy bien las cosas. Tomamos caminos diferentes. Le seguí la pista en el Lugo y creo que ahora está en el Atlético Baleares. Siempre le deseo lo mejor a mis compañeros", indica Varela.

Pero el camino vigués se cerró para el viveirense. El futuro no pareció claro en A Madroa y Fede emigró de nuevo. Suiza, el Stade Nyonnais y la Tercera División del país helvético fueron una estación de paso para madurar como persona y como jugador. "Cuando cumplí la mayoría de edad salí del Celta a Suiza y jugué allí para probar distintas experiencias". "Allí me enfrenté a un idioma nuevo y a otro país distinto. Tuve la suerte de que el entrenador era argentino y me ayudó un poco. Al principio fue muy difícil porque estaba lejos de la familia, con un idioma que no entendía... Pero lo acabé aprendiendo, aunque fuera por obligación para empezar a funcionar. Fue una gran experiencia", dice Varela.

LOPETEGUI. Su paso a Portugal tuvo un nombre propio: Julen Lopetegui. El exseleccionador español dirigía al Oporto y, como técnico que había sido de las inferiores españolas, recordaba a un joven talentoso de Viveiro de los combinados de base. Lopetegui pidió su fichaje y Varela aterrizó en Oporto pero justo cuando el vasco era despedido.

"Surgió la posibilidad de ir al Oporto con Lopetegui, porque siempre le gusté a él. Cuando pude le dije que sí, aunque supusiera cambiar de país", comenta.

"A Lopetegui lo conocía porque siempre que estaba en las selecciones inferiores él preguntaba por mí, le gustaba mucho mi fútbol... Que un entrenador te conozca y te pida es importante. Es un gran entrenador. Tiene las ideas claras, siempre con buen fútbol y toque. Es muy tranquilo, exige y siempre da mucha confianza", declara.

En Oporto jugó en el filial, en Segunda, y desde enero pasado dio un nuevo paso adelante con su cesión al Portimonense, donde volvió a mostrar su calidad en una categoría superior siendo casi indiscutible y acabando la Liga portuguesa ante el Paços de Ferreira de Miguel Vieira, con el que jugará este sábado. "Me estaba quedando chica la Segunda de Portugal. Necesitaba más retos y surgió la posibilidad de salir al Portimonense. Fue un salto muy importante".

Ahora retornó a España como un emigrante que añoraba su tierra y con ganas de mostrar que tiene un sitio en el fútbol nacional. El Lugo deberá vigilar a aquel niño con acento especial que brillaba a cien kilómetros de la muralla.