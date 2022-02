El lateral izquierdo del Lugo, Roberto Canella, destacó que este equipo "tiene mucho mérito", que contar con una racha de doce partidos sin perder como el conjunto de Rubén Albés ha hecho hasta el momento es "raro de ver en Segunda División" y que espera continuar con este buen momento porque da "tranquilidad".

"Es mucho merito el nuestro. El equipo está en el buen camino, competimos muy bien, somos un grupo muy trabajado. Llevamos muchas jornadas sin perder y eso en Segunda División es muy raro de ver. Tiene mucho mérito el equipo, pero hay que ir a más porque cualquier equipo puede hacer esa racha y estar donde estamos nosotros. Tenemos que segur con este buen momento y si podemos aumentar la distancia con el descenso mucho mejor, porque que es lo principal para nosotros", relató el asturiano.

"Para nosotros es muy importante seguir con la racha, No solo por la regularidad, sino por estar lejos del descenso. Es importante para que no haya nervios. Así se trabaja mejor. Vemos como compite el equipo cada fin de semana y vemos que está haciendo bien las cosas, que está bien trabajado y eso es importante en el día a díaa para sacar algo positivo", observó Canella.

El jugador volvió a la titularidad ante el Amorebieta después de superar sus problemas físicos. "Acabé el partido con buenas sensaciones. Jugué los noventa minutos y eso me hizo sentirme futbolista de nuevo después de la la lesión. Noté algo de falta de ritmo y de minutos porque llevaba tiempo fuera, pero estoy muy contento por volver a competir, que es algo que todos queremos".

Este domingo (18.15 horas) se medirá al Huesca en El Alcoraz, un escenario donde podría enfrentarse a su excompañero Gerard Valentín, quien es duda para el partido por problemas físicos. "A Gerard lo conozco de sobra, pero él también me conoce a mí y sabe por dónde me puede hacer daño. Es bueno conocer a un jugador para tratar de desactivarlo, es muy bueno, sobre todo a un futbolista como Gerard, que tiene con grandes características individuales. Pero no es solo Gerard, el Huesca tiene una plantilla increíble, ficharon muy bien en invierno aparte de la plantilla que ya tenían y si no juega Gerard lo hará otro de un nivel similar o mejor".

"El Huesca es un equipo difícil, con una plantilla de Primera División. Juegan bien al fútbol, cuentan con veteranos de alto nivel y nos pondrán las cosas muy complicadas. El otro día en el Tartiere ante el Oviedo lograron remontar un 3-0 y eso muestra que son un equipo muy competititvo", analizó sobre el próximo rival de los rojiblancos.

"Nosotros tenemos que tratar de escuchar al míster, preparar bien el partido, estudiarlos bien y sacar nuestro potencial. Somos un equipo bien trabajado y que tiene un buen potencial a balón parado. Esa es una de nuestras virtudes y tenemos que intentar explotarla", destacó.

Canella se refirió a su compañero de posición, el ucraniano Orest Lebedenko. "Orest (Lebedenko) es muy humilde y tiene una gran calidad humana y futbolística. La gente que trabaja como hace él se merece que le pasen cosas para lograr la permanencia", indicó Canella.

Sobre el duelo de la pasada jornada ante el Amorebieta, que igualó e el minuto 97, dijo que: "El otro día nos dieron siete de descuento que era excesivo, pero es lo que toca. Los partidos se empatan o se pierden en e el último segundo. Hay que competir todos los minutos de un partido porque en cualquier momento te pueden marcar".

Además, Canella cree que el Ángel Carro está creciendo en asistencia y eso será importante para el equipo. "La gente se está enganchando al equipo. Si seguimos con esta dinámica la gente se enganchará más allá de los fieles de siempre. Espero que venga mas gente porque son importantes para nosotros".