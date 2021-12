Canella: "El equipo está fenomenal y con muchas ganas de trabajar"

El lateral del Lugo Roberto Canella aseguró que ve al equipo "fenomenal" en su vuelta a los entrenamientos tras el brote de covid en la plantilla, tanto en el aspecto mental como en el físico. El jugador espera vivir "un partido especial" en El Molinón, donde se medirán a su exequipo, el Spórting.

"Al equipo lo veo fenomenal. Pasamos unos días muy malos por el covid, sin poder ver a la familia y a los amigos, pero el club nos dejó todo lo necesario para poder entrenar. Ahora estamos entrenando y físicamente y mentalmente iremos a más. El equipo tiene muchas ganas de entrenar y de competir y estará preparado para jugar contra el Spórting", declaró el asturiano.

"No me preocupa el tema mental. El equipo está con muchas ganas. Ya habrá tiempo para ver a la familia y a los amigos. El equipo está muy bien mentalmente", recalcó.

"Después de tanto tiempo encerrado, de estar en casa es algo muy bueno poder entrenar de nuevo. Nos viene muy bien volver a estar de nuevo con los compañeros para estar en las mejores condiciones", aseveró Canella.

"Había grupos de Whatsapp, había casi de todo para poder hablar entre todos y pasar ese tiempo duro lo mejor posible. Somos una familia y estuvimos todos muy unidos. Este equipo está muy unido y eso se traslada también al campo", observó.

Canella fue uno de los jugadores que no fue positivo, pero decidió quedarse en Lugo para minimizar riesgos ante un posible contagio. "Afortunadamente yo fui uno de los que no di positivo. Decidí estar aquí, con mi mujer y no ver a nadie. Pero lo pasé mal por mis compañeros, que se tuvieron que quedar confinados, sin poder salir ni ver a sus familias. Pero lo importante es que ellos estén bien y que ya haya pasado todo".

"El preparador físico nos mandó ejercicios para hacer en casa. Yo podía salir fuera a correr y eso me vino bien. Todos los días hacíamos cosas porque teníamos bicis en casa y un plan bien preparado", aseguró sobre su preparación física durante los últimos diez días.

Para el carrilero rojiblanco, el de El Molinón será un partido "especial". "Es un encuentro especial para mí, pero luego, cuando estemos sobre el césped y el árbitro pite el principio, ya no habrá amigos. Nunca jugué en El Molinón con público y tengo muchas ganas de hacerlo. Además, habrá gente nuestra también allí".

"Será un partido muy difícil y complicado, pero estamos muy bien a la hora de competir y queremos ganar los tres puntos", indicó. "No hablé con nadie del Spórting. Lo que sé de los positivos es por lo que leo. Lo principal es que se recuperen bien y que pasen el covid sin problemas. El Spórting tiene una gran plantilla y el que juegue lo hará igual de bien que el que no esté. Las bajas de ellos no son algo que nos preocupe", valoró el lateral asturiano.