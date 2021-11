El lateral izquierdo del Lugo Roberto Canella aseguró que el equipo tiene "muchas ganas" de pasar de ronda en la Copa del Rey y de vencer al Unión Adarve en su estadio, un equipo al que calificó de "fuerte" y "competitivo" e indicó que el encuentro "no va a ser un paseo".

"Tenemos muchas ganas de pasar y alcanzar la siguiente ronda de la Copa del Rey. Imagino que jugará gente con menos minutos para ponérselo difícil a los que tienen más partidos. Es importante que el grupo haga un buen partido y pase. Es importante para la gente con menos minutos, para que sigan compitiendo y que estén en perfectas condiciones cuando le míster tenga que echar mano de ellos", declaró el asturiano.

Sobre el Unión Adarve, Canella dijo que: "Es un equipo fuerte que juega en un campo pequeño. Es muy competitivo. No va a ser un paseo y si no competimos bien, como estamos haciendo en la Liga, nos van a pintar la cara seguro".

El asturiano habló de la trayectoria del equipo esta temporada y destacó que: "Somos un equipo que compite muy bien, que está muy trabajado y entrena y juega con intensidad".

El jugador tuvo que disputar el último duelo en Alcorcón en la banda derecha, algo que no notó. "El míster me pidió lo mismo que hacía cuando jugaba en la otra banda. Somos un equipo trabajado y que sabemos muy bien nuestras funciones. Todos hacemos un buen trabajo".

Sobre la posible falta de Juan Hernández en el tanto del empate del Alcorcón, Canella indicó que: "puede que me haga un poco de falta, aunque no creo que haya que ir más allá. Es una falta que se puede pitar o no".