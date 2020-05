Roberto Canella, lateral izquierdo del CD Lugo, asegura que los jugadores notan que ya están "en el camino de empezar y competir" y, en consecuencia, se sienten "más futbolistas". "La primera semana de entrenamientos ha ido muy bien, las sensaciones son muy buenas", señaló el jugador asturiano en declaraciones facilitadas por el equipo rojiblanco.

Canella deseó que "la próxima semana" el equipo empiece a "entrenar por grupos" para seguir dando pasos adelante. "Estamos con muchas ganas de que todo vuelva a la normalidad y de poder competir ya", dijo el veterano jugador.

La plantilla del Lugo no descansa el fin de semana y vuelve a entrenar de manera escalonada e individual el sábado y el domingo. "Sobre todo es que te sientes un poco más futbolista al poder tocar el balón y correr, que en casa era algo que no podíamos hacer porque no teníamos esa libertad", explicó Canella sobre la vuelta a la actividad tras el parón por la crisis del coronavirus.