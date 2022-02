"Cando comecei apenas había nenas. Xogar en veteranos é un orgullo"

La mitad de su vida la ha pasado jugando al fútbol, desde que con 16 años se unió a las filas del Barro femenino, y ahora Sara Giráldez está a punto de convertirse en la primera mujer federada en el fútbol veterano gallego por el Zacande-Terras de Curro, que milita en el grupo A de la 3ª división pontevedresa.

"Non son capaz nin de imaxinarme como estarei o día que debute co equipo", confiesa la jugadora, "nerviosa seguro. Ao non xogar nunca con eles, vai ser raro". Pese a ello, para Giráldez es importante "ser a primeira que representa este cambio para as mulleres no fútbol".

Cuando ella dio sus primeras patadas al balón, apenas había equipos femeninos. "Eu comecei nun clube no que só adestrábamos", cuenta, "logo estiven moitos anos xogando no Marcón, ata que hai seis anos regresei a Barro".

Actualmente, Giráldez milita en el Barro CF de fútbol sala femenino, y es directiva del Mosteiro, al que a veces "bótolle unha man, cando son poucas xogadoras". Pero su pasión por el fútbol es inagotable, y por eso decidió animarse en veteranos cuando Suso Moreira, delegado del Zacande-Terras de Curro, se lo propuso.

Sara Giráldez y Suso Moreira. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

"Eu pensei que por probar non perdía nada, aínda que o certo é que pensaba que sería o ano que vén, e non xa nesta tempada", explica, "cando comecei non era nada habitual que xogaran as chicas, e agora poder xogar en veteráns, cos homes, é un orgullo".

El conjunto de Meis, que milita en Tercera, ya tenía la camiseta de Sara preparada para cuando la Federación diera luz verde a su incorporación. "Cuando pensé en la posibilidad de que hubiera mujeres en veteranos, la primera imagen que se me vino fue la de Sara", reconoce Moreira, "una chica de 32 años, a punto de dejar el fútbol por la edad, que tenga que dejar de disfrutar de su deporte favorito porque no hay donde jugar, me parecía terrible".

La futbolista reconoce que le preocupa que los rivales sean "moi brutos. En fútbol feminino, eu nunca vivín unha pelexa forte ou algo esaxerado no campo. Pero en veteráns son máis duros nese sentido, entón non sei como será". Aún así, está animada con su fichaje: "No Terras de Curro, por exemplo, hai un chaval que é moi bo. Gustaríame poder dicir que xoguei con el. É unha experiencia que teño ganas de probar".

Su entorno "alucinou cando lles dixen que ía xogar con veteráns", pero todos la apoyaron. Sobre todo su padre, Antonio Giráldez, que durante muchos años formó parte de la plantilla en la que ahora estará su hija: "Estou segura de que lle fará moita ilusión verme".

UN PASO ADELANTE. "Isto é algo importante e bonito de cara ás xeracións futuras, a todas as nenas que veñen detrás". Este es uno de los alicientes por el que Giráldez deja atrás la incertidumbre y los nervios para ser la primera mujer en el fútbol mixto de veteranos en España. "Agora as nenas saben que, cando cumpran 30 anos, se non están o nivel que teñen agora, existen máis opcións para elas".

La futbolista natural de Barro explica que esta medida adoptada por la Federación Galega de Fútbol no es solo importante para las nuevas generaciones, sino también para "todas as mulleres que ao mellor nunca xogaron e agora están interesadas en probar". Giráldez recuerda que muchas de ellas "non tiveron oportunidades para xogar cando eran cativas", y la nueva normativa les regala esta posibilidad.

La futbolista reconoce la relevancia a nivel deportivo de la decisión adoptada por la RFGF, aunque destaca que a nivel social "pensar que a xente poida chegar a normalizar isto é moi importante". Giráldez es consciente de que a muchas personas "lles vais chocar e dirán esta tía vai meterse cos homes", pero espera que, al igual que el fútbol femenino, la condición mixta de veteranos se normalice.

"Nunca pensei en vir a veteranos cando me retirara porque non tiña esa opción. Agora abrímoslle as portas ás novas xeracións", cuenta Sara Giráldez, "de cara á igualdade, poder participar en veteráns é un paso decisivo".

[FUENTE: Sara Giráldez será la primera futbolista en jugar una competición mixta federada en España]

Raxó. Próximo club en fichar a una mujer

Fueron tres clubes (Zacande- Terras de Curro, Bodegón JJ y Berres) los que pidieron a la RFGF poder fichar mujeres, pero cada vez son más los que se están animando.



"Estamos encantados con la medida", explica Javier Herrero, delegado del Raxó, "integrar a las mujeres en cualquier deporte, siempre es positivo". El conjunto de la localidad pontevedresa ya ha iniciado conversaciones con una futbolista, a la que esperan poder incorporar a sus filas la próxima semana.



Y no son los únicos. Suso Moreira cuenta que tras el fichaje de Sara Giráldez, le gustaría que llegaran muchas más al Zacande-Terras de Curro. "Ya estamos hablando con otra futbolista y esperamos que el año que viene el 20 o 25% de la plantilla sean mujeres".

Reacciones. Una medida para disfrutar juntos

"Incorporar a las mujeres en veteranos refuerza la filosofía que defendemos". Así ha reaccionado José Manuel Moldes, delegado del Bodegón JJ, a la nueva medida de la Federación Galega.



"¿Por qué no va a jugar una mujer con nosotros? Todo lo que sea inclusión y disfrutar del deporte que nos gusta está bien recibido", apunta Moldes. Una idea que comparten otros equipos como el CD Lérez. "Lo ideal sería que todos los equipos tuviesen esa incorporación femenina", apunta Jaime Castro, delegado del club pontevedrés. "Al final va a ser una andaina para ellas para que a largo plazo puedan disfrutar de un campeonato completamente femenino".



En este sentido, Javier Herrero, delegado del Raxó CF, cree que cuando se retiren las futbolistas de "categorías profesionales, seguramente pueda haber una liga de veteranas". Para Antonio Castro Toñín, presidente del Beluso, la noticia es "un paso muy importante".



"El fútbol femenino creció muchísimo técnica y tácticamente", explica el delegado de la SD Alba, Pablo Lois, "esta es una muy buena iniciativa". José Manuel Iglesias, presidente del Montajes Iglesias, reconoce que "ahora nos toca hacer que se sientan bien, que estén cómodas y que disfruten del fútbol".