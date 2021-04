Cancelada la Copa de Galicia de baloncesto

La Federación Galega de Baloncesto ha anunciado la cancelación de la edición 2020-2021 de la Copa Galicia, cuya final femenina iban a disputarse el Baxi Ferrol y el Ensino Lugo.

La Federación ha indicado que el motivo de la suspensión ha sido la "imposibilidade de datas".

El Obradoiro y el Leyma Básquet Coruña eran los equipos citados en la final masculina por el título.

🚨Cancelada ❌ a edición 20-21 da #CopaGalicia 🏆🏀



👉Adiadas no seu momento por mor da situación sanitaria, as finais @OBRADOIROCAB - @basquetcoruna e @UniFerrol - @EnsinoLugoCB non se celebrarán por imposibilidade de datas 📆



Agradecer o compromiso de clubs e organizadores🙏 pic.twitter.com/hjwrqDam2l