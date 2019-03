ÉRASE UNA VEZ. Esta historia también empieza así, el día en el que dos personas con discapacidad intelectual y seguidores del Nastic se plantaron en el despacho del presidente de la liga de fútbol profesional, Javier Tebas, y le dijeron: "Tienes que crear una liga para nosotros". Y así fue. Un total de 18 equipos se sumaron a la primera temporada, la del 2017-2018, un número que casi se duplica en esta segunda, con 30 participantes. El CD Lugo Genuine fue uno de esos que hicieron engordar la cifra. Sus integrantes provienen de distintas entidades de Viveiro, Burela, Monforte y Lugo, y cada viernes entrenan en el campo de fútbol de Friol. Sus risas o carcajadas hacen eco en el lugar. En ese sitio no es un tópico que lo importante es participar.

Cuatro técnicos deportivos — Michel, Pablo, Nerea y Jose— se encargan allí de que todos lo hagan. El máximo responsable del entrenamiento del equipo es Jose Seoane. A diferencia de lo que le pasó al entrenador de la película ‘Campeones’, que entró en un equipo así a regañadientes, él aceptó el reto desde un primer momento. Aceptó moverse en un campo inseguro, salir de la zona de confort. Y acertó. El resultado, para los dos, fue el mismo; aunque en su caso, ya queriendo desde un primer momento asumir el reto, reconoce que encontró mucho más de lo que pensaba. Encontró la historia de cada uno de ellos. Su fuerza. Su compañía. "Para entrenar a un equipo así, hay que saber más que de fútbol", comenta. También hay que saber escuchar. Aprender a escuchar.

Este equipo del CD Lugo cuenta con 32 jugadores. Los entrenadores tenían claro que su objetivo era mejorar su técnica y su táctica, pero que, al mismo tiempo, su intención fundamental era "fomentar la inclusión". Por eso, indica Jose Seoane, el grupo es muy heterogéneo. Algunos de ellos comenzaron a jugar este año, otros llevan lustros haciéndolo. La diversidad, entonces, se convierte en un valor para el que hay que entrenar la mirada, y así situar a cada persona en el lugar donde pueda dar lo mejor de sí misma. "Si cada jugador mejora, el equipo también lo hace", comenta.

La liga se estructura en cuatro concentraciones a lo largo de la temporada —con tres partidos cada una—, a las que solamente pueden asistir 16 jugadores. "Nuestra premisa es que por lo menos cada jugador vaya a una de ellas", dice José Seoane. Hasta ahora se celebraron dos, la primera en Tarragona, donde el CD Lugo Genuine ganó todos los partidos —al Athlétic de Bilbao, a la Real Sociedad y al Huesca—, y la segunda en A Coruña, donde los perdieron todos —contra el Celta, el Oviedo y el Mallorca—. Sin embargo, en este segundo lugar hubo algo que contrarrestó los malos resultados: la compañía de las familias, ataviadas con pelucas y agitando banderas del equipo.

La Liga Genuine celebra su 2ª edición con 30 equipos, uno de ellos el CD Lugo

Si algo echa en falta Jose Seoane para que este equipo se integre totalmente, ese algo es precisamente "que las familias puedan verlos entrenar, para lo que sería más conveniente el campo de As Gándaras, donde ahora no hay sitio, porque Friol, para muchos, queda lejos. También, de este modo, el resto de equipos del Lugo se podría beneficiar de esta experiencia", comenta. Sin duda, todos aprenderían de algo que en la liga Genuine nunca falta, y que es el espíritu deportivo. Los valores más puros del deporte se revelan en el campo, pero también fuera de él. El autobús, el comedor gigante de Tarragona que acogió a todos los equipos de la liga, el transporte que después de los entrenamientos los lleva a sus casas, el fin de semana en A Coruña —de abrazos y sonrisas a pesar de los resultados—, son escenarios ya grabados.

"Compartir más que competir" es el lema de esta liga.

PARA LOS VALIENTES. Érase una vez... la valentía. El lema de Special Olympics es "Quiero ganar, pero si no lo consigo, dejadme ser valiente en el intento". Es un lema que todos los integrantes del equipo de baloncesto de Aspnais conocen bien, y que los define a la perfección. Valientes, porque lo dan todo. Dan lo mejor de sí mismos en cada partido. Y también en cada conversación.

El deporte es uno de los pilares fundamentales de la Asociación de Padres o Tutores de Personas con Discapacidad Intelectual de Lugo. Fútbol, atletismo, natación, campo a través, tenis de mesa, etc. No hay nadie que no se deje al día una gota de sudor, y muchos deportistas participan en distintas disciplinas.

Para los entrenadores, la experiencia supera lo profesional para integrarse en su vida

Supongamos que hoy es jueves. Durante hora y media, casi veinte usuarios de Aspnais se desplazan a Frigsa para entrenar al baloncesto. El hecho de que en esta ocasión se quedasen en el centro ocupacional responde solo a este encuentro en el que hablarán de lo que, para ellos, significa el baloncesto. Las respuestas se lanzan con la misma intensidad que el balón, con las mismas ganas: "El baloncesto es el respeto a todo el mundo", "es pasarlo bien con los amigos", "lo importante es participar". Todas llegan a canasta, todas aciertan.

El equipo de Aspnais acaba de empezar una nueva temporada de la liga autonómica de Special Olympics, una organización deportiva mundial que programa eventos para personas con discapacidad intelectual. A partir de marzo, y hasta diciembre, la liga gallega viene marcada por un partido al mes.

"Es una liga como cualquier otra", dice Álvaro Fernández, el entrenador deportivo de Aspnais desde hace ocho años, pero que ya en el año 2001 fue voluntario del nacional de Special Olympics celebrado en Lugo, una fecha que, a pesar de haber pasado el tiempo, muchos recuerdan con la emoción de ver la ciudad transformada por una antorcha, símbolo del triunfo de un deporte para todas las personas. Desde aquel momento, Álvaro siempre ha tenido un pie puesto en el entrenamiento de las personas con discapacidad. También el corazón. Y este órgano, ya se sabe, no se puede dividir. Como entrenador, él también tiene que darlo todo.

La liga de baloncesto dura de marzo a diciembre, con un partido al mes

Los partidos de la liga autonómica se celebran en fin de semana. Los equipos aprovechan, de esta forma, todo lo lúdico que pueden ofrecer un par de días fuera de casa. Ya desde el momento de subir a la furgoneta o al bus se ve ese espíritu. Cantar, mirar por la ventana, escuchar música, hablar. Más tarde, comer juntos y encontrarse con amigos de otras ciudades. Dejar de ser rivales. Recibir todos su medalla. "Hicimos muchos amigos jugando al baloncesto", comentan. "Al fin y al cabo, esto es deporte, pero tiene una dimensión lúdica muy grande", indica Álvaro Fernández.

Además de jugadores, los deportistas de Aspnais son excelentes aficionados a este deporte, y no se pierden un solo partido del Breogán. También su afición por el Emevé está creciendo. Además, su relación con los jugadores transciende las gradas, y tienen oportunidades de conocerse, intercambiar opiniones o, simplemente, de pasar un rato juntos.

RESULTADOS. Ganar no es lo más importante para el equipo de Aspnais. Sin embargo, sus resultados son excelentes. El año pasado obtuvieron la plata en el campeonato autonómico, y no es la primera vez. Los puntos se ganan a conciencia, pues los partidos, como indica Álvaro Fernández, son tremendamente competitivos. "Special Olympics hace pruebas para marcar el nivel, para que entre los equipos no haya una diferencia grande. Las victorias resultan, entonces, muy emocionantes, porque siempre se gana por muy poco", indica.

Tres jugadores de Aspnais están ahora mismo en los Special Olympics de Abu Dabi

Como en cualquier equipo, hay quien tiene días de marcar triples o de escabullirse con el balón sin que nadie se lo robe. "Por muy malo que sea el día, porque malos días los tenemos todos, siempre pasa algo que resulta maravilloso", indica Álvaro Fernández. Él es su entrenador en las distintas modalidades deportivas de Special Olympics, y pasa con ellos, como mínimo, ocho horas diarias, que a veces se vuelven 24, cuando van a un partido o cuando tienen un viaje como el que ayer emprendieron tres de ellos, nada más y nada menos que a los Juegos Mundiales de Special Olympics en Abu Dabi. "Es un trabajo que es difícil separar de lo emocional", dice. Pero, pudiendo estar juntos, ¿quién los quiere separar? Menos si lo que trae consigo este trabajo, como dice Álvaro, es "alegría, felicidad, afán de superación, buen rollo...". Para él, es un reto. Los entrenadores también tienen que ser valientes.

NUEVAS INICIATIVAS. El espíritu genuino y especial del deporte sigue creciendo en la provincia de Lugo. El Rácing Club Vilalbés anunció el mes pasado la creación de su propio equipo Genuine, convirtiéndose así en el primer club no profesional en sumarse a esta iniciativa. La película Campeones anima a los equipos a salir de la pantalla, a dar un paso del cine a la realidad, para demostrar que las personas con discapacidad son, más bien, personas con capacidades distintas. Y que el deporte solo lo es cuando cualquier persona tiene cabida en él, cuando compartir es más importante que competir.