La lucense Helena López, una campeona con todo el futuro

Helena López, lucense de tan solo 13 años, es la nueva campeona de España de natación artística en la categoría infantil. Su hito viene después de alcanzar el oro en la categoría de nacidos en el año 2008 y acabar en un quinto puesto en la general infantil, que comprende a los nacidos en los años 2006, 2007 y 2008.

La joven lucense comenzó en la natación artística –una categoría que forma para de la natación sincronizada–, cuando solo tenía cinco años. Sus primeros contactos con el agua fueron en la piscina de Frigsa con el club CN Porta Miñá y a cargo de la entrenadora Ariadna López. Posteriormente, Helena López ingresó al D10, equipo lucense formado por algo menos de una decena de niñas y que, a diferencia del Porta Miñá, este sí compite en la modalidad de natación artística.

La nadadora, que no pudo presentarse para el Nacional de invierno por las limitaciones de la pandemia, ya tiene saboreado el oro cuando era mucho más joven: "A los 7 años fui campeona gallega de natación artística".

La natación artística necesita al menos tres metros de fondo en la piscina

En lo relacionado a este deporte, Helena López afirma que no "está igual de reconocido como otros deportes", y que en el caso más particular de los deportes de nado, la sincronizada carece de "la importancia que tienen otras disciplinas".

Su condición de deporte minoritario le deja prácticamente sin apoyos institucionales, Helena López y su madre coincidían en que en Lugo "ni siquiera tenemos sitio para practicar bien la natación artística, necesitamos profundidad", dice achacando la falta de fondo de la mayoría de piscinas de Lugo; esta debe ser de tres metros al menos, para poder practicar la modalidad con seguridad.

La única que puede llegar a cumplir este requisito es la piscina de Frigsa, pero las competidoras del D10 declaran que "no tenemos acceso a ella porque está muy copada bien por el Porta Miñá o bien por la gente que va a nadar a nivel particular", resalta la nadadora al explicar la situación que sufren. "Es un deporte en el que no podemos tocar el fondo de la piscina, nos encontramos muy limitadas para practicarlo aquí", explica.

Pese a todo, reconoce que el apoyo de la Federación Gallega de Natación (Fegan) ha sido bueno y le ha brindado la oportunidad de entrenarse a manos de Sandra Ramírez –entrenadora internacional, natal de Avilés–, con la que han podido realizar numerosos entrenamientos en Pontevedra, conjuntamente con otras chicas de toda Galicia.

Cerca de 35 niñas practican este deporte en Lugo

En el caso de la lucense, aunque actualmente cursa educación secundaria, no le supone lastre alguno competir y estudiar a la vez. "Si te organizas, se lleva bien", afirma la joven. Sus metas futuras asemejan estar bien definidas; a corto plazo la nadadora aspira a presentarse a los próximos nacionales del año que viene y, a su vez, intentar optar a las becas que se ofertarán desde el Centro de Tecnificación Deportiva (CGTD), organismo a cargo de la Xunta de Galicia que se encarga de apoyar a jóvenes promesas del deporte gallego.

Como colofón a sus deseos, Helena López sueña en convertirse con el paso de los años, en una nadadora de éxito al estilo de su ídolo y referente, la olímpica española Ona Carbonell. De no ser posible, la joven se sentiría feliz como futura entrenadora de natación sincronizada, compartiendo así su gusto por este deporte con muchas otras personas.