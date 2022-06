Una campeona en el exilio

La piragüista ucraniana Liudmyla Babak (Energodar, 1 de abril de 1997), cuatro veces campeona del mundo en la modalidad de maratón, se une al Club Fluvial de Lugo gracias a un acuerdo con la Federación Internacional de Piragüismo, la mediación del Gobierno español y la colaboración de Cruz Roja, que le encontrará residencia en Lugo en cuanto la deportista reciba el permiso para vivir en España.

Es una de los muchos deportistas que clubes lucenses han acogido por el conflicto desatado en Ucrania. La solidaridad con los damnificados por la guerra impulsó al club que preside Tito Valledor a darle una oportunidad a Babak, que pudo haber llegado a Lugo acompañada de otros compañeros de su país que finalmente sí han regresado a Ucrania. "El resto vivía en el noroeste del país y han podido volver, pero Babak es del sur, de la zona del Donbas, que ahora mismo es un lugar muy inseguro", dice Valledor.

Babak presume de un palmarés extraordinario. Se proclamó campeona del mundo júnior en la disciplina de maratón en 2015 y confirmó su progresión, ya en categoría absoluta, revalidando los mundiales de 2017, 2018 y 2021. Además, fue campeona de Europa en 2017, 2018 y 2019.

"Tiene un gran currículum y estamos encantados de contar con ella", apunta Valledor. "En principio estará con nosotros un año, mientras no acaba el conflicto en su país, y se entrenará y competirá con nosotros en categoría absoluta", explica.

Babak se encontraba en Rumanía y, aunque no habla inglés ni español, Valledor asegura que no habrá "ningún problema" para comunicarse con ella. "Los entrenamientos no serán muy diferentes a los que estaba acostumbrada, por lo que no tendremos demasiado problema. Usaremos el traductor del móvil e iremos poco a poco", añade.

Babak podría debutar en el Nacional de maratón de la próxima semana o, en su defecto, en el Nacional de sprint olímpico que se celebrará en julio.