Campabadal: "La competencia en el equipo es muy buena"

El jugador del Lugo Eduard Campabadal aseveró que le tocará "pelear" por un puesto en el once titular y que tanto él como su compañero de línea Ricard Sánchez están ofreciendo un rendimiento a un "nivel alto". Además, indicó que se sentará con el club a final de temporada para negociar su renovación.

"No es habitual tener temporadas de 35 o 40 partidos, por eso lo que hicieron Pita o Fernando (Seoane) en su carrera ha sido increíble. La competencia es muy buena. Creo que los dos (Campabadal y Ricard) estuvimos a un nivel alto. No podemos decir nada sobre nuestro rendimiento, tenemos competencia muy buena y me toca pelear lo que se pueda", indicó sobre su rol en el equipo.

"Este año se ha ido variando, hemos tenido bastante presencia en ataque que te hace llegar dar asistencias tener ocasiones de gol. Sacamos balones parados y eso permite tener ocasiones y presencia en el área", añadió.

Campabadal acaba contrato en el mes de junio y se sentará a negociar su renovación en junio. "Al final de la temporada solemos hablar el club y yo. Nunca me puse nervioso por la renovación, siempre es lo mismo cada año y este será parecido".

Sobre el duelo frente al Cartagena, Campabadal analizó que: "Es un gran rival, pero nosotros en casa somos fuertes y es un partido en el que tenemos que dar el máximo para tratar de llegar a los cincuenta puntos y estar tranquilos en los últimos partidos de la Liga".

El equipo cartegenero acabó con tres futbolistas menos su último partido de Liga. "De ese partido no se puede sacar ningún resumen. Acabaron con tres menos y será muy distinto a lo que se viva aquí. El Cartagena es un equipo dominador, con muy buena salida de pelota, de un nivel técnico muy alto, que junta mucha gente a partir de tres cuartos y que es valiente".

"Ellos son tan dominadores que en el cualquier pérdida te pueden hacer gol, pero a ellos también en cualquier balón robado les pueden penalizar con una contra. Creo que le podemos poner las cosas difíciles y sacar los tres puntos", destacó el carrilero catalán. "Ellos tienen bajas importantes, pero ellos son una plantilla amplia con jugadores técnicamente buenos", añadió.

Para este partido el Lugo recupera a Diego Alende, un jugador clave en la defensa rojiblanca. "Diego Alende es perfecto para el sistema del míster porque hace esfuerzos repetidos de alta intensidad y eso en nuestra defensa importante".

En cuanto al rendimiento del Lugo esta campaña, Campabadal dijo que: "Recuerda un pelín menos a la etapa de Francisco, porque estuvimos en play off la primera vuelta. Pero sí recuerda esa tranquilidad, el no jugarte el todo por el todo cada semana y eso nos permite sacar lo mejor de nosotros cada jornada".