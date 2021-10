Campabadal: "Ganar al Spórting nos daría una confianza brutal"

Eduard Campabadal, lateral derecho del Lugo, afirmó que ganar al Spórting este sábado en el Ángel carro (18.15 horas) sería "dar un salto" y aportaría "una confianza brutal" al equipo. Además, hizo un llamamiento a la afición para que acuda al estadio para "dar ese apoyo que necesitamos para dar un plus".

"Ganar al Spórting sería dar un paso adelante. En nuestra casa estamos fuertes, empezamos bien y sacamos buenos resultados. Aquí es difícil hacernos ocasiones. Creo que ganar al Spórting nos daría una confianza brutal", declaró Campabadal.

Sobre el equipo asturiano declaró que: "Hicieron un equipo muy competitivo. Sigue el entrenador del año pasado, por lo que eso les da una continuidad y un conocimiento del juego que tienen que hacer. Tienen mucho talento en el centro del campo y eso los hace peligrosos. Arriba tienen mucho talento. Son buenos, juegan bien y tienen futbolistas determinantes en cualquier posición. Pero nosotros también sabemos qué tenemos que hacer para ganarles y seremos un equipo peligroso", analizó el lateral derecho catalán.

El cuarto capitán del Lugo pidió el apoyo del público en el Ángel Carro. "Va a haber un ambiente muy bonito entre dos aficiones que se llevan ben. Espero que nuestra gente se note más, que se note que estamos en nuestro campo. Le pido a nuestra afición que venga al estadio y nos ayude. ellos son muy importantes, los necesitamos para dar ese plus en el partido".

Sobre su rendimiento personal, Campabadal restó importancia a su buen momento de juego. "Estoy contento porque se están saliendo bien las cosas. El equipo funciona bien como colectivo y estoy satisfecho por eso. Pero más que por mi rendimiento personal lo estoy por el colectivo. No me importa tener más o menos minutos, lo importante no soy yo, lo decisivo es que el rendimiento del equipo sea bueno", declaró.

El carrilero diestro también habló sobre sus compañeros de zaga. "Son jóvenes que están haciendo una gran temporada. Chapeau por ellos. Su rendimiento está siendo muy bueno y nuestro sistema defensivo es bueno, con las ayudas que nos hacemos unos a otros".