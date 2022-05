Campabadal: "Intentaré estar a la altura como capitán"

Eduard Campabadal aseguró que intentará "estar a la altura" de Carlos Pita, Fernando Seoane e Iriome González cuando tome las riendas del vestuario como capitán la temporada que viene, siempre y cuando renueve su contrato con el club, que expira el 30 de junio, aunque ya hay conversaciones con el club para que continúe.

"Que alguien tan importante como ellos y que me consideren que puedo llevar el vestuario es algo que me enorgullece. Ellos saben lo complicado que es hacerlo. No va a ser fácil, pero intentaremos estar mínimamente a la altura", declaró Campabadal.

"Hubo un acercamiento. Cuando acaba cada temporada es cuando hablo con el club. Esta es igual, ha habido un acercamiento y tenemos que hablar cuando acabe", dijo sobre su renovación.

El carrilero catalán también habló sobre los tres capitanes que se marchan del club este sábado. "Me puedo quedar con muchas cosas. De Pita tengo que decir que no he conocido un capitán como él. Cuando habla en el vestuario sabes que tiene la razón porque se demuestra después. Es el emblema del club. De Fernando (Seoane) me quedo con la personalidad que tiene. Todos los días hace auténticas barbaridades sobre el césped y hace que como chaval tengas que competir al máximo. De Iriome me quedo con la persona que es. Es espectacular. Yo lo conocí en los momentos bajos y altos y siempre ha sido el mismo. Eso habla muy bien de él".

También tuvo palabras para su entrenador, Rubén Albés, que sale del Lugo en juinio. "Le deseo toda suerte del mundo porque a nivel táctico es espectacular. Me quedo con Francisco y con él de los entrenadores que he tenido aquí. Tácticamente son muy buenos. Rubén es joven y tiene un gran futuro".

Campabadal anima a toda la ciudad a bajar al Ángel Carro este sábado ante el Málaga (18.15 horas) para homenajear a Pita, Seoane e Iriome. "Cuando yo llegué al Lugo dije que si estaban Pita, Seo y Campillo yo firmaba. Eso dice lo importantes que han sido para este club. Me gustaría que la gente se lo pudiera mostrar y que vinieran en masa al campo para que se despidieran de la mejor manera posible".

"Tenemos un hándicap que es el frío, que hace un tiempo complicado. También el Breogán, que está en la ACB y eso nos puede quitar gente porque esta ciudad es más de baloncesto que de fútbol. Creo que si le das buenos motivos la gente también se puede enganchar y que si creamos una buena comunión entre todos esto puede crecer. Ojalá bajen el sábado en masa, hagamos un buen partido y las buenas sensaciones nos impulsen para que la temporada que viene haya una masa social más grande".

Campabadal espera ser titular para acabar bien el curso futbolístico. "El equipo que pondrá no lo sabemos. Seguro que jugarán Pita, Iriome y Seo, pero los demás no lo sabemos. Quiero despedirme de la afición con un buen partido. Será un buen encuentro, espero que sea una fiesta para ellos tres".

"La victoria la buscamos siempre. El equipo siempre quiere ganar porque somos competitivos y queremos sacar lo mejor de nosotros mismos. Queremos acabar bien y despedir bien a las personas que se van y que la afición se vaya contenta de la temporada"

Por último, el carrilero hizo balance individual y colectivo del año. "A principio de temporada empezamos bien, pero en la segunda vuelta jugué un poco menos porque el equipo estuvo a un nivel espectacular. Ricard lo hizo muy bien, esa es la realidad, y los demás tenemos que empujar, es lo que nos toca. Creo que todos hemos estado a un gran nivel".

"Esta ha sido una temporada muy buena. Al final hubo un pequeño bache que hizo que la gente estuviera mas desenganchada, pero se hizo trabajo brutal. No se puede más que agradecer lo que hizo el equipo porque logramos pronto el objetivo", concluyó.