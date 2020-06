El Arenal Emevé anuncia la renovación de la quiroguesa Carolina Camino

La quiroguesa Carolina Camino tendrá la oportunidad de debutar la próxima temporada en Superliga Femenina de voleibol después de que el Arenal Emevé comunicara ayer su renovación por una temporada más.

La jugadora se incorporó al club el pasado mes de diciembre con el objetivo de reforzar al equipo juvenil en el campeonato de España y al primer equipo en la fase de play off, pero no llegó a disputar ningún partido por la suspensión de las competiciones. Llegó a Lugo una vez finalizada su temporada con el Caep Soria, club en el que militaba hasta entonces.

Camino es una de las perlas del voleibol gallego. Con tan solo 16 años debutó con la selección española sub-18 en competición internacional en mayo del pasado año, en un torneo Wezvza (Western European Zonal Volleyball Association) que se disputó en la ciudad alemana de Wiesbaden.

Después, recibió una convocatoria con la selección absoluta para participar en una concentración que tuvo lugar en Sant Cugat (Barcelona), recompensa a su talento y a la progresión que ha experimentado en los últimos años, uno de los motivos por los que el Emevé decidió apostar por ella a final del pasado año.

"Además de que lo que me ofrece el club es muy interesante, acabo de salir de Soria y me queda un año para empezar mi carrera deportiva", aseguró en declaraciones difundidas por el club en Instragram. "Por ello me gustaría cursar el último curso de bachillerato cerca de mi casa -su familia vive en Quiroga-, para tener más ayuda, por así decirlo", apuntó respecto a su renovación con el club lucense.

Sobre la próxima temporada, Camino desea aportar "lo máximo posible, esforzarme también lo máximo posible para seguir mejorando como jugadora y persona". Lo hará en la máxima categoría "gracias al esfuerzo de mis futuras compañeras".