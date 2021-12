Un calendario sobrecargado para el Club Deportivo Lugo

Veintitrés partidos concentrados en apenas cinco meses de competición. Un calendario comprimido al máximo, en el que la primera vuelta se terminará antes del final de año y en el que eljugará además dos eliminatorias de. Solo en la campaña 2018-2019 había tenido el conjunto rojiblanco semejante carga de partidos ena estas alturas de la competición.

Aquel curso, con Javi López, primero; y Alberto Monteagudo, luego, en el banquillo, es el único de los de la categoría de plata, junto al actual, en el que el Lugo disputó 23 partidos antes del mes de enero del año siguiente. Aquella campaña el Lugo comenzó la Liga el 18 de agosto y terminó el 2018 el 22 de diciembre: 19 duelos de Liga y cuatro de Copa en 127 días.

Esta campaña, el conjunto de Rubén Albés inició su andadura el 15 de agosto y cerrará el 2021 en Segunda División el 20 de diciembre para celebrar los mismos 23 compromisos en 128 días.

Solo en otra ocasión, además de en la actual, el Lugo completará toda la mitad inicial de la temporada antes del inicio de enero: la 2019-2020, en la que jugó las primeras 21 jornadas de Liga entre el 17 de agosto y el 22 de diciembre.

Al finalizar la primera vuelta únicamente en la citada campaña 2018-2019 había disputado el conjunto rojiblanco más partidos que en esta: 25. Aquel curso celebró los 21 de la Liga a los que sumó otros cuatro de Copa: las dos rondas iniciales a un partido más la del Levante de dieciseisavos de final a doble vuelta.

La temporada 1992-1993 cerró la primera vuelta con 24 encuentros disputados, los 19 de aquella Liga de 20 equipos más cinco de Copa del Rey, ya que todas las eliminatorias se jugaban a ida y vuelta por aquel entonces.

También tuvieron 23 partidos antes del inicio de la segunda parte de la Liga la 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2017-18 y 2020-21, aunque todas ellas siempre con partidos ligueros de la primera mitad del campeonato jugados en el mes de enero.

En caso de eliminar al Mirandés, el Lugo empezará el 2022 con un calendario lleno de partidos

Incluso, el Lugo, en caso de eliminar este jueves (20.15 horas) en casa al Mirandés en la segunda ronda del torneo del k.o., empezará 2022 con el calendario de nuevo bien cargado de partidos.

El cuadro de Rubén Albés comenzaría el año el 2 de enero en El Molinón ante el Spórting, jugaría el 4, 5 o 6 de ese mes la eliminatoria de dieciseisavos de final —presumiblemente contra un rival de Primera División a partido único en el Ángel Carro— y recibiría al Mirandés al lado del Miño el fin de semana del 8 y 9.

LESIONES. La concentración de partidos de esta temporada podría ser una de las razones que están detrás de la plaga de lesiones que lleva sufriendo el Lugo desde hace un tiempo. Buena parte de la plantilla —salvo los casos de Álex Pérez o David Mayoral, lesionados al inicio de la campaña— ha pasado por la enfermería por diversos problemas físicos.

La ausencia de rotaciones por las mismas bajas dificulta que Rubén Albés pueda rotar más en un calendario cargado, lo que retroalimenta un problema que puede aliviarse cuando haya más tiempo entre partido y partido para el descanso y la recuperación de los futbolistas.

"O ano pasado tamén houbo varios partidos entre semana. Esta tempada está sendo dura polas baixas por lesión que estamos a ter. Esa acumulación de partidos non favoreceu para esa recuperación de xogadores, pero creo que temos unha plantilla longa para afrontar eses partidos coas máximas garantías. O nivel está moi equilibrado e as baixas non se notaron en ningún momento", valoró el capitán Carlos Pita.