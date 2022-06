Calderé reaviva la polémica del ascenso de hace treinta años

Los treinta años del primer ascenso a Segunda División del CD Lugo se cumplieron este martes con la polémica actuación arbitral de José Japón Sevilla aún en el recuerdo.

Aquel 2-1 ante el Sant Andreu en el Ángel Carro con los tantos de Jorge y Alvite le dieron al conjunto rojiblanco el ascenso. Pero aquel duelo aún cuenta con la polémica del penalti no pitado de Jorge sobre Ramón María Calderé y la propia expulsión del exinternacional.

Además, hubo incidentes en el túnel de vestuarios y el propio Calderé llegó a agredir a un policía nacional. "Vi a un policía sacar la porra contra nuestro jugador 'Chupete' Glaría y reaccioné empujando y dando un manotazo al agente. Es cierto que quisieron llevarme a comisaría, pero no ocurrió porque entendieron que era un momento de muchos nervios y tensión. Le pedí perdón al policía por mi salida de tono y terminó aceptando mis disculpas", dijo este martes Calderé a Mundo Deportivo.

El exjugador catalán cargó contra el colegiado Japón Sevilla. "Mentiría si dijese que he olvidado aquel robo tan grande que sufrimos, personalmente me afectó bastante", aseguró. "No entiendo cómo puede vivir todavía con la conciencia tranquila", añadió.

Además, el Sant Andreu escribió en su cuenta de Twitter: "Trenta anys de la infàmia #Lugo30anys" (treinta años de la infamia) acompañado con fotos de la jugada polémica.