Calavera: "Lo importante es no mirar la clasificación"

Jordi Calavera, lateral derecho del Lugo, afirmó que no mira la clasificación de LaLiga SmartBank, en la que el conjunto gallego es colista a 12 puntos de la permanencia y a 13 de su próximo rival, el Rácing de Santander, porque puede hacerle perder el foco de lo realmente importante.

"Personalmente no miro la clasificación, hace tiempo que no la miro. Conozco la categoría y lo más importante es no mirarla, centrarte en ti mismo y competir cada partido como si fuera una final", indicó en una rueda de prensa.

El futbolista catalán consideró que su nuevo entrenador, Íñigo Vélez, que debutó con un empate sin goles en el campo del Deportivo Alavés, "está haciendo un trabajo muy bueno".

"El equipo compitió muy bien y pudo llevarse los tres puntos, aunque en pocos partidos no hemos competido", precisó.

Calavera afirmó que el Lugo creó "ocasiones" toda la temporada y también lo está haciendo ahora, aunque solo ha marcado dos goles en 2023 y ninguno le sirvió para puntuar.

Sobre el cuadro de Santander, que visita el Anxo Carro este domingo (18.30 horas), Calavera señaló que es "un gran equipo y sabemos que tenemos que evitar su juego tratar de condicionar el partido con nuestras armas".