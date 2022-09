Calavera: "Estamos en buena dinámica. Hay equipos peores que nosotros"

El jugador del Lugo Jordi Calavera aseguró que el Lugo está "en buena dinámica", que hay "equipos peores" y que la línea deportiva que están siguiendo es la correcta para mejorar su rendimiento en la Segunda División.

"El equipo es incómodo, compacto, sólido. Es verdad que nos pueden crear ocasiones o córners, pero el equipo está cómodo para defender esas situaciones. Tendremos que mejorar muchas cosas porque tenemos mucho margen de mejora. Somos un equipo que se siente cómodo defendiendo. Estamos en una buena dinámica y hay equipos peores que nosotros en ese sentido", declaró Jordi Calavera.

"Llevamos muy poco tiempo y la competición es muy larga. Es verdad que tuvimos un arranque bastante bueno y merecíamos tener algún punto más, pero toca estar así. Tenemos que seguir así, en esa línea para mejorar. Creo que tenemos que hacernos fuertes en casa, donde no se nos pueden escapar los puntos. Fuera de casa tenemos que seguir haciendo lo que hacemos, ser un equipo compacto, que no deja que el rival se sienta cómodo", observó.

Sobre el rival de este sábado (!4.00 horas), el Villarreal B, el carrilero catalán declaró que: "El Villarreal B es un equipo atípico. Tiene unos buenos futbolistas y por mucho que sea un filial y un recién ascendido todos sus jugadores tienen nivel de Primera División. El Villarreal tiene una de las mejores canteras de España y lo demuestran. Va a ser un partido muy duro. A ellos les gusta tener mucho la pelota y lo tendremos que trabajar bien. Nosotros tenemos nuestras armas y las tenemos que aprovechar".

En el aspecto personal, Calavera valoró que: "Voy de menos a más. Llevaba mucho tiempo sin competir y lo que me falta son partidos de competición para coger ritmo y para volver a tener las sensaciones que tenía cuando tenía más minutos y eso te lo da jugar en Liga. Por lo demás, trataré de aportar donde me toque. En las últimas jornadas me está tocando aportar desde otro sitio. Aquí estamos para el beneficio del grupo y el club".

Además, habló sobre su compañero de posición, Miguel Loureiro. "A Loureiro lo conocía de verlo jugar en otros equipos, pero personalmente no. Estoy contento como cada año que he tenido competencia. Creo que nos hará mejores. Tengo una buena relación con él y los dos estamos para el beneficio colectivo. Al margen de eso está también la competencia individual, que es sana y nos hará mejorar a los dos y luego estará el míster para decidir lo que crea conveniente".