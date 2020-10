Una caída en la segunda manga condena a Jorge Prado en el GP de Europa

El lucense Jorge Prado (KTM) se clasificó este domingo noveno en la undécima cita del Mundial de MXGP de motocross, el Gran Premio de Europa, disputado en el circuito de Mantua (Italia), en el que fue tercero en la primera manga y decimoséptimo en la segunda por una caída.

El gallego se aleja a 58 puntos del líder del certamen, el esloveno Tim Gajser (Honda), ganador de la prueba con un triunfo y un segundo puesto.

Gajser ganó la primera manga por delante del neerlandés Glenn Coldenhoff y el propio Jorge Prado, y acabó segundo en la segunda, ganada por el siete veces campeón mundial de la máxima categoría, el italiano Antonio Cairoli (KTM), y con el suizo Jeremy Seewer (Yamaha) cerrando el podio.

Prado se cayó en la segunda manga cuando era segundo tras Gajser, y sólo pudo remontar hasta el decimoséptimo puesto.

"Iba muy cerca de Gajser. No he visto un bache y me he caído con fuerza. Me golpeé en la cabeza, pero sobre todo me dolía la parte superior de una pierna, junto a la cadera, y no podía rodar rápido. He sufrido para terminar la manga y salvar algunos puntos", dijo el lucense.

Tras la carrera Prado se sometió a un escáner para verificar que la lesión no reviste gravedad y sólo se trata de un fuerte golpe.

El gaditano José Butrón hizo su mejor prueba del año y terminó las mangas en los puestos 18º y 14º.

Gasjser comanda la general con 399 puntos, sólo once más que Cairoli, 30 de margen respecto a Seewer y 58 más que Prado, que es cuarto.

La siguiente prueba será, el domingo que viene, el Gran Premio de España, en Arroyomolinos (Madrid).