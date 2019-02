Una caída que cuesta explicar

Ni los más pesimistas podrían esperar que el Ucam Murcia, rival el domingo (17.00 horas, Pazo dos Deportes) del Cafés Candelas Breogán, estuviera a estas alturas de la temporada ocupando una de las dos posiciones de descenso. Un equipo que el año pasado, dirigido por Ibón Navarro, acabó la Liga Endesa en la décima posición de la tabla con tantas victorias como derrotas (17) y que aspiraba a dar un paso más en esta temporada y, por lo tanto, clasificarse para unos play off que acariciaron la campaña pasada.

Y lo cierto es que en el club murciano no se anduvieron con chiquitas a la hora de reforzar al equipo. Mantuvieron las piezas más sobresalientes -Soko, Oleson, Tumba, Delia y el ahora lesionado Antelo- y fueron incorporando jugadores contrastados, y que también respondían a un estilo de juego ya definido y caracterizado por la intensidad y el físico.

Así, fueron llegando jugadores como el base Askia Booker, y los ala-pívot Damjan Rudez y Dejan Todorovic, tres refuerzos de ACB -Betis, Valencia y Bilbao, respectivamente-, a los que se unieron Emanuel Cate, la pasada temporada uno de los mejores pívots LEB jugando en el Prat; Edu Durán, llegado del Melilla, que casi no tuvo participación y ya fue dado de baja, y el escolta estadounidense Milton Doyle, llegado como uno de los máximos anotadores la pasada temporada en la D-League. Una curiosidad, la madre de este jugador, Birdie Green, se hace notar en las redes sociales y no se corta a la hora de criticar el juego del equipo de su hijo. Así, después de la derrota del Murcia ante el Iberostar Tenerife -tras dos prórrogas y en un partido en el que su hijo no anotó un solo punto- publicó el siguiente tuit: "Lo siento, no puedo contenerlo más, necesito un mejor sistema ofensivo".

En pretemporada, en un partido del circuito ACB, el conjunto murciano sufrió un duro revés al lesionarse de gravedad Todorovic -rotura del ligamento cruzado interior, del ligamento lateral interno y del menisco interno- y por lo tanto aún ausente de la competición. Esta ausencia fue cubierta recuperándo a Álex Urtasun, que la pasada temporada ya perteneció al conjunto murciano.

Dos victorias en las siete primeras jornadas de competición, a pesar de jugar cinco de esos partidos como local, no fueron un buen indicativo, aunque la buena marcha en la competición europea -el Murcia ya está clasificado para octavos de final de la Champions League- solapó inicialmente el pésimo arranque. Pero la situación no se enderezó en absoluto, de hecho acumulan en estos momentos ocho derrotas consecutivas y a domicilio solo ganaron en San Sebastián. Por el medio, el cese de Juárez y la marcha de Marcos Delia, que rescindió unilateralmente el contrato para irse al Joventut. Para compensar la baja del italiano llegó el ala-pívot serbio Luka Mitrovic - jugador que en las cinco últimas temporadas tomó parte en la Euroliga- y antes el alero cedido por el Madrid y que empezó la liga en el San Pablo de Burgos, Dino Radoncic.

Al Murcia, además de cierta anarquía ofensiva, le pesan sus pésimos porcentajes en tiros libres y en los tiros de dos, y el exceso de pérdidas (14,3 por encuentro).