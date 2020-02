Curro Torres: "Cada partido es importante"

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Curro Torres, insistió este viernes en rueda de prensa en la importancia que tiene cada partido para su equipo, por encima que el de este domingo (16.00 horas) le medirá con el Deportivo en el estadio de Riazor.

"En nuestra situación afrontamos cada partido como el más importante, nos vamos a enfrentar a un gran equipo, con una gran plantilla y que desde la llegada de Fernando Vázquez tiene una dinámica buenísima", señaló.

El técnico del conjunro rojiblanco no dejó escapar la ocasión para destacar lo conseguido por el Deportivo en las últimas jornadas. "Me parece dificilísimo lo que han hecho, darle la vuelta a la situación que tenían. Han hecho un trabajo excepcional, lo que es malo para el resto de los que estamos ahí abajo, pero bueno para ellos", dijo.

Centrado en su equipo, Curro Torres insistió en que "ahora nos tiene que dar igual jugar contra el Deportivo que contra cualquier otro equipo". "Está claro que ellos son un equipo grande de la comunidad y para la gente tendrá más atractivo, pero para nosotros tiene que tener la misma importancia que los otros partidos porque nos estamos jugando lo que nos estamos jugando", añadió.

Curro Torres insistió en escapar de comparaciones con los deportivistas al afirmar que "nosotros no nos comparamos ni con el Deportivo ni con nadie"

A la hora de hablar de los aspectos tácticos del conjunto deportivista, Torres espera un Deportivo "muy trabajado a nivel defensivo, con poderío arriba y peligro a balón parado, que puede cambiar de registro táctico pero, como siempre digo, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor posible y a partir de ahí, ver. Será complicado".

BARREIRO Y VALENTÍN. En lo que se refiere a la situación física del conjunto rojiblanco, Curro Torres aseguró que Manu Barreiro lleva entre algodones durante toda la semana y tendrá a su disposición a la mayoría de la plantilla. No podrá contar, eso sí, por sanción con un futbolista como Gerard Valentín, un jugador al que considera único por sus características.

"No puedo sustituir a Gerard Valentín porque no tenemos otro jugador igual en la plantilla. Lo sustituiremos con otro jugador que tenga otras características como ocurre con Iriome o Lass, pero como Valentín no tenemos otro", explicó.

El entrenador del Club Deportivo Lugo también tuvo un momento para recordar los partidos que tuvo en Riazor como jugador. "Tengo muy buenos recuerdos de los partidos contra el Deportivo, eran partidos de una rivalidad muy bonita", dijo, y asumió que "habrá mucho ambiente, también por nuestra parte". "A mí personalmente cuanto más me gritaban más me motivaba".

Finalmente, Curro Torres insistió en escapar de comparaciones con los deportivistas al afirmar que "nosotros no nos comparamos ni con el Deportivo ni con nadie; somos el Lugo y trabajamos diariamente para ser mejores, no nos miramos en otro espejo", sentenció.