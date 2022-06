"Busco la continuidad que me faltó en estos últimos años para demostrar el jugador que soy"

Una gran oportunidad. Así entiende Sergi García su llegada al Breogán. Tras ser uno de los jugadores más apetecibles de la Liga (el Valencia pagó por su salida de Zaragoza) e internacional con Sergio Scariolo, la esperada progresión del base balear se detuvo. Ahora, con 25 años de edad, quiere recuperar su mejor versión como jugador. Para ello necesita minutos y está dispuesto a "trabajar como un animal" para conseguirlo.

El Breogán intentó su contratación dos ocasiones antes de la actual –en enero de 2019 y el pasado mes de febrero– pero sin éxito. ¿Por qué ahora sí?

Fueron momentos distintos y no siempre dependió de mí. La primera vez me pilló muy joven y acababa de firmar en Valencia, y en la última estuvimos muy cerca. Hablé con Veljko Mrsic y parecía todo acordado pero al final el Gran Canaria no me dio de baja a tiempo y finalizó el plazo para poder jugar en otro equipo de la ACB. Pero agradezco mucho la confianza que el Breogán siempre ha mostrado en mí y ahora espero llevarme muchas alegrías con este equipo.

Compartirá posición con Justus Hollatz y con Erik Quintela. ¿Los conoce?

Conozco a los dos. La posición de base está muy bien cubierta y tengo claro que habrá que luchar mucho por los minutos de juego. Creo que los tres somos complementarios, somos jugadores distintos y capaces de aportar cosas distintas, y esto es muy interesante para el equipo.

¿Ha tenido ocasión de hablar con Veljko Mrsic?

Como he dicho, hablé con él en febrero, pero de cara a la próxima temporada aún no hemos hablado, es muy pronto y hay que ver cómo se planifica todo. Lo que yo sé es que voy dispuesto a aportar mucho. Creo en mí y en poder dar todo lo que me pidan y también quiero que la afición se divierta conmigo.

Sergi García, durante un partido con el Andorra. MEDIACENTER ACB

Tuvo un momento estelar en Zaragoza que le valió el salto al Valencia, a partir de ahí, Manresa, Baskonia, Andorra y Gran Canaria. ¿Cree que su carrera se ha estancado en estos últimos años?

Mi primer año en Andorra también fue bueno, pero es cierto, jugué en muy buenos equipos pero no tuve la continuidad que esperaba. Son equipos con jugadores de gran nivel y mi rol fue distinto al que tuve en Zaragoza. Era difícil jugar y desde fuera se puede ver distinto pero la realidad es que no tuve la continuidad esperada.

Y en el Breogán espera tenerla...

Creo que Lugo es el mejor sitio porque puedo dar mucho y volver a ser el jugador importante que quiero ser. Busco la continuidad que no tuve estos últimos años y así demostrar el jugador que soy. Voy a currar como el que más, a trabajar como un animal y a ayudar al máximo. El Breogán es el mejor lugar para poder hacerme, otra vez, un nombre en esta Liga.

Es decir, algo así como seguir los pasos de Dzanan Musa.

Musa, con minutos, demostró el gran jugador que es. Es imposible seguir lo que hizo el año pasado pero es importante tener confianza y minutos. Yo, desde luego, veo mi llegada al Breogán como una gran oportunidad.

En Lugo sólo jugó en una ocasión. ¿Qué imagen tiene del Breogán?

Siempre he visto a Lugo como una ciudad de baloncesto, con todo el mundo implicado. La afición siempre está con el equipo. Después del gran año realizado no me quiero ni imaginar cómo estarán ahora de ilusionados. Tengo suerte de llegar ahora al Breogán.