El Breogán piensa en el Bursaspor tras pasar página a la derrota con el Valencia

El Río Breogán no cuenta con tiempo para afligirse por su última derrota ante el Valencia en la Liga Endesa (59-61). Tiene una cita con la historia este miércoles, cuando recibirá al Bursaspor turco (20.30 horas, Pazo dos Deportes) en la primera jornada de la Basketball Champions League (BCL). La pasada campaña jugó la previa de esta competición, pero lo apeó el FMP Meridian de Belgrado —el anfitrión— en el primer partido (76-64).

El Breogán acabó la pasada Liga en décimo lugar, lo que le otorgó el derecho a jugar de nuevo en Europa, algo que no acontecía desde hace casi 38 años. En aquella ocasión compitió en la extinta Copa Korac ante rivales de abolengo por aquel entonces: el Divarese italiano, el Asvel Villeurbanne francés y el Estrella Roja de Belgrado. No había tenido suerte el conjunto celeste en el sorteo entonces, como no la ha tenido ahora tampoco en la BCL. El grupo del cuadro lucense lo completan el Baskets Bonn —actual ganador del torneo continental—, el Hapoel Holon israelí y el Bursaspor turco.

El Breogán abrirá el fuego, como está dicho, contra este último. El club otomano es joven —fue fundado en el año 2014— y es el segundo equipo de baloncesto de Bursa, tras el Tofas, un habitual en las competiciones europeas de menor rango y con un palmarés destacable en el torneo doméstico. Bursa, ciudad situada en el noroeste de Turquía, es la cuarta urbe más poblada del país, con algo más de tres millones de habitantes, y una de las más industrializadas.

El próximo rival breoganista está entrenado por el esloveno Jure Zdovc, un jugador con un palmarés extraordinario dentro de la legendaria Yugoslavia de Petrovic, Divac, Paspalj, Kukoc, Radja, Perasovic..., campeona del mundo en Argentina 90. El Bursaspor disputó hasta el momento tres encuentros de la LIga turca, con un balance de 2-1, el mismo que tiene ahora mismo el Fenerbahçe o el Galatasaray, por ejemplo. Comenzó la competición perdiendo fuera de casa ante el Turk Telekom (72-68), pero se rehízo en casa ante el Darussafaka (68-64) y el Besiktas (82-76), este último tras una prórroga.

Aunque la Liga Endesa es más potente que la turca, el cuadro de Zdovc cuenta con baloncestistas de calidad contrastada. Destacan los bases Jordan Floyd y David Michineau —el estadounidense promedia 15 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias por encuentro, y el francés, 10 puntos, 3,3 capturas y 2,7 asistencias—. En el juego interior cuentan con dos baluartes: el pívot con pasaporte de Trinidad y Tobago Johnny Hamilton —11 puntos y 11 rebotes de media— y el ala-pívot de EE.UU. Michael Young —14,3 puntos, 8,7 rebotes y 2,3 asistencias—.

El baloncestista más conocido del conjunto es Anthony Brown. El escolta californiano fue elegido en la segunda ronda (puesto 34) del draft de la NBA por Los Angeles Lakers, con quien debutó en el 2015. En la temporada 2019-20 jugó en la ACB con el Fuenlabrada, promediando 7,4 puntos 3,4 rebotes y 1,9 asistencias por partido. Estos porcentajes son sensiblemente mejores en el Bursaspor (9,3 puntos, 4,7 rebotes y 3 asistencias). La plantilla se completa con jugadores turcos; algunos jóvenes promesas como el escolta Sarper Mutaf, y otros más contrastados, como ocurre con Enes Taskiran y Omer Al.

El cuadro otomano arribó a la ciudad de la muralla ayer, lo que anticipa que se toma la competición realmente en serio.

El base mallorquín Sergi Garcia no jugó este domingo con el Río Breogán ante el Valencia por una contractura muscular en el isquio. Como tenía dolor y había riesgo de rotura si se forzaba, el equipo técnico prefirió no arriesgar en este inicio de temporada plagado de infortunios. El base Conner Frankamp, recién incorporado a la disciplina celeste, intervino poco más de cinco minutos en este partido porque venía sin competir desde la pasada campaña.

Tito Díaz, director general del Breogán, hizo una valoración de la derrota y de la incorporación Frankamp. "Perder duele, pero hay que mirar el lado positivo. Jugamos sin los teóricos dos bases titulares, sin Polite y sin Nakic y aun así competimos hasta el final. Es una plantilla joven que va a crecer seguro cuando estos jugadores se incorporen. A Frankamp ya se le ve en los entrenamientos que es un jugador de calidad, con buen tiro y que maneja bien el pick&roll. Estos partidos de la BCL nos vienen muy bien para que vaya cogiendo ritmo", comentó.

"Queremos volver a la normalidad en nuestra plantilla. Competimos bien, pero al final decide la calidad y la suerte, como ocurrió el domingo. La dinámica se cambia ganado", concluyó el dirigente breoganista.