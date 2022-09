Un lucense lleva las riendas de una de las promesas de la inagotable cantera de tenistas españoles. Y el chico promete. Se llama Martín Landaluce, es madrileño, tiene 16 años, mide 1,91 metros y acaba de proclamarse campeón del Abierto de Estados Unidos júnior. Su entrenador es Óscar Burrieza, exjugador lucense que llegó a ser el número 126 del mundo y que ahora moldea a las estrellas del futuro como profesor de la Real Federación Española de Tenis.

"Te lo mereces todo, muchas felicidades Martín Landaluce", escribió en redes sociales Óscar Burrieza tras la victoria de su pupilo. El lucense lleva el tenis en la sangre, pues heredó la pasión por el deporte de la raqueta de su padre Cayetano.

Como jugador, Burrieza fue el primer español en conquistar un torneo sobre hierba, al ganar con 22 años (1997) el Challenger Manchester. Ese mismo año, dos semanas antes, había superado la fase previa en Wimbledon.

Una grave lesión en una rodilla acabó prematuramente con su carrera, pero no con su amor por el tenis. Así, se hizo entrenador, y ahora comparte el camino con Martín Landaluce, tal vez una estrella del futuro.

Landaluce, madrileño de 16 años, selló un gran triunfo en la final júnior ante el belga Gilles Bailly. Talento brillante y ya de excelente madurez a pesar de su edad, Landaluce había sido semifinalista en Wimbledon y este fin se semana se coronó en Nueva York en su primera participación.

"Es la mentalidad que tenemos como país, somos luchadores, y creo que hemos tenido a Rafa Nadal, uno de los mejores ejemplos deportivos y como persona. Es uno de mis ídolos, es una gran inspiración. Tener a él, es algo que marca la diferencia con los demás países", consideró en la rueda de prensa posterior a la final, al analizar las razones de este éxito.

Crecido en Tres Olivos en una familia de apasionados de tenis, Landaluce cogió su primera raqueta con tres años y tuvo a su padre como primer entrenador, antes de entrar en la Federación de tenis española.

Tiene un hermano y una hermana, ambos jugadores de tenis, becados en universidades americanas. Su hermano está en Georgia y su hermana en San Antonio (Texas).

Comparte agente con Carlos Alcaraz y tiene un buen vínculo de amistad con el murciano, con el que ya entrenó en algunas ocasiones.

Jugador agresivo y potente, alto (191 centímetros), Landaluce se inspira en el alemán Alexander Zverev y en Carlos Alcaraz.

"Soy agresivo, me gusta estar dentro de la línea, me gusta jugar rápido, hacer daño, jugar a pocos tiros. He visto bastante a Zverev y desde que Alcaraz la está rompiendo en todos lados me estoy fijando en él. Son dos muy buenos referentes. Es que hace cosas increíbles", aseguró.

El propio Alcaraz afirmó la semana pasada que se siente feliz por "transmitir valores positivos" a los jugadores más jóvenes que se acercan al tenis.

A sus 16 años, se ve preparado para dar un paso más e intentar competir en el circuito profesional.

"Este va a ser de mis últimos torneos júnior. Ahora me voy a meter un poco en los Pro, empezaré a jugar torneos, voy a ver cómo va y ya a los 18 años decidiré si voy a profesional o a la universidad", explicaba Landaluce tras su triunfo en Nueva York.

