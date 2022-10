El Burgos: solera y apoyo

El Club Deportivo Lugo recibe este domingo (16.15 horas) a un Burgos CF que hoy lidera las esperanzas futbolísticas de una ciudad que sabe lo que es competir en Primera División. No fue este club el que logró tal hazaña, pero sí es un equipo que ilusiona y ha devuelto la fe a los burgaleses que viven por y para este deporte.

Más de 8.000 vecinos de la ciudad del norte de Castilla y León respondieron a la llamada del club en la campaña de abonados que llevaron a cabo este pasado verano. Es una cifra llamativa teniendo en cuenta varios factores: Burgos tiene una población de, aproximadamente, 175.000 habitantes; es el segundo año en la categoría de plata tras el ascenso en 2021 y, por si fuera poco, el Hereda San Pablo Burgos, aunque hoy milite en LEB Oro tras su reciente descenso, también arrastra gran parte de la masa social deportiva de una ciudad que se debate entre el baloncesto y el fútbol.

Un club con solera y con apoyo, social e institucional —el Ayuntamiento comprometió 700.000 euros para la temporada anterior y actual— que hoy disfruta de una posición de privilegio en Segunda y cuya situación contrasta con la del Club Deportivo Lugo. La masa social rojiblanca apenas sobrepasa los 3.400 abonados y el club ve cómo el Río Breogán —en máxima categoría del baloncesto español, eso sí— es el ojito derecho de los verdaderos aficionados al deporte de la ciudad amurallada.

No sorprende, por tanto, que el Burgos visite el Ángel Carro desde una cómoda tercera plaza después de haberse jugado ya las primeras once jornadas. Lo hace con un solo gol encajado, con el récord histórico de imbatibilidad en su haber, y midiéndose a un Lugo que atraviesa su peor momento de los últimos años. Los de Hernán Pérez, acostumbrados a vivir con el agua al cuello en el último lustro, viven en posiciones de descenso y no consiguen ofrecer sensaciones que inviten a pensar que la dinámica cambie a corto plazo.

CIUDAD DE PRIMERA. El Burgos CF ha heredado la nomenclatura del genuino Burgos CF, un club que compitió un total de seis temporadas en la máxima categoría del fútbol español entre los años 70 y 80, antes de desaparecer, como tantas otras entidades, por problemas económicos.

El Plantío vivió el fútbol de Primera División por primera vez el curso 1971-1972, en una temporada donde se logró la permanencia con cierta holgura. El sueño terminó dos años después tras una 1972-1973 que dejó, eso sí, una histórica goleada a aquel Athlétic Club con José Ángel Iribar en portería (5-1).

Tres años en Segunda y un nuevo proyecto devolvieron al Burgos CF a Primera (1976-1977), donde compitió cuatro temporadas, la primera de ellas con Juanito, después mítico jugador del Real Madrid, como máxima estrella y mejor jugador del campeonato.

Tras el descenso en 1980, la desaparición en 1983 y la desvinculación de su filial, el Burgos Promesas, para librarlo de la liquidación y mantener sus derechos federativos, surgió un club de nueva creación: el Real Burgos Club de Fútbol, el otro equipo de la ciudad que probó las mieles de la Primera División.

Fue entre los años 1990 y 1993, en tres temporadas que le sirvieron para recibir el apodo de ‘Matagigantes’, con triunfos sonados ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu o empates ante el Barcelona y el Atlético. Tras quedarse a las puertas de la Uefa, llegó una nueva bajada a los infiernos que desembocó en otra desaparición (2021) de un club histórico de la ciudad del frío.

Polusa y Ecoembes, de la mano del Lugo

El CD Lugo, y el Hospital Ribera Polusa firmaron la renovación del acuerdo de colaboración que une a las dos entidades por una campaña más. El club recibe toda la asistencia sanitaria y quirúrgica precisa en base a este acuerdo con el hospital que gestiona el grupo sanitario Ribera en Lugo. Tino Saqués, presidente del club, aseguró que el acuerdo "nos ayuda a mejorar en todos los sentidos".



Reciclaje solidario



De la mano de la Xunta y Ecoembes, la campaña ‘Somos especiales, RECICLAMOS’, llega al Ángel Carro este domigo para animar a los aficionados a reciclar sus envases con el fin social de hacer una donación a la Asociación de Daño Cerebral de Lugo (ADACE).