El Burgos, un bloque ante el Lugo

El peor rival para levantar el vuelo y evitar que el proyecto de Hernán Pérez Cuesta se tambalee. El peor contrario para encarrilar un juego irregular y estéril, instalado en una crisis de resultados que ha conseguido tan solo 2 de los últimos 21 puntos en siete jornadas sin ganar. El Lugo jugará este domingo (16.15 horas) en el Ángel Carro ante un Burgos que es la gran sorpresa de la Liga.

El equipo que dirige Juan Carlos Calero es tercero en la tabla a base de solidez futbolística, fortaleza defensiva y rentabilidad ofensiva. Junto al líder, la UD Las Palmas, es el único equipo que todavía no ha perdido en las once jornadas disputadas, es el menos goleado, con solo una diana en contra —la sufrida en el último partido ante el Mirandés en el minuto 94— y posee un juego reconocible pese a no emplear un sistema único.

Porque los 21 puntos de los burgaleses se basan en la fortaleza atrás. En este inicio de campaña su portero José Antonio Caro —que será baja en el Ángel Carro por su expulsión el pasado domingo— logró el récord de minutos imbatido de la historia del fútbol profesional español en un inicio liguero. El arquero se quedó en 928 minutos sin sufrir un gol en contra, mientras el que poseía la plusmarca anteriormente fue el chileno Claudio Bravo, que estuvo 755 minutos con el Barcelona en la temporada 2014-2015.

Para lograr este éxito, Calero ha construido un equipo con unas ideas claras: repliegue en bloque bajo y juego directo para saltar líneas, evitar pérdidas en zonas de salida que no permitan contragolpes rápidos para el contrario, y efectividad para marcar goles en función de las ocasiones creadas.

Esta es la base sobre la que se mueve el Burgos, al que gusta de cambiar el dibujo sobre el césped para ser igual de sólido. Calero ha empleado un sistema con cinco defensas y carrileros largos, un 4-4-2 y un 4-2-3-1, su distribución en el campo preferida y la que, probablemente, emplee en el Ángel Carro.

Al Burgos no le importa sufrir disparos ya que es, después del Lugo, el que más recibe con 163. De esa cifra solo Marcos Paulo logró hacer gol. El conjunto de Hernán Pérez, por ejemplo, ha padecido 17 goles en contra con 176 disparos recibidos.

Sin embargo, pocos de esos tiros se producen dentro del área, ya que su orden atrás y el cierre de los caminos al área obligan a los rivales de los burgaleses a disparar desde lejos.

No le importa al próximo rival del Lugo ceder la pelota. Es el equipo con menor porcentaje de balón en su poder, tan solo un 39%, muy lejos del 64 del Andorra.

El camino hacia el gol se realiza mediante fútbol directo, ya que es un equipo que ocupa los primeros puestos con mayor porcentaje de pases largos de la categoría. No se distingue por llegar mucho a zonas de finalización: es el quinto que menos lo hace de la categoría. Marca poco —solo tres equipos lo hacen menos— pero suma muchos puntos por cada gol: 2,6 tantos por diana lograda.

Ante este equipo se jugará su continuidad Hernán Pérez, que deberá encontrar la regularidad y la solidez que no ha tenido su equipo hasta el momento para competir ante un rival férreo.