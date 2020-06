El Burela FSF se cita con la gloria este domingo ante el Alcorcón

El Pescados Rubén Burela FSF aspira a proclamarse este dommingo campeón de la Primera División femenina de fútbol sala por tercera vez en su historia después de los alirones sellados en las temporadas 2012-13 y 2015-16. Cuatro años pasaron ya desde que las ‘Guerreiras Laranxas’ conquistaron su último entorchado, pero hoy tienen la oportunidad de recuperar el cetro que pertenece al Futsi Atlético Navalcarnero, que se impuso en dos de las tres últimas ediciones y que renunció a disputar este play off exprés por el título.

Para volver a mandar en el trofeo de la regularidad por excelencia, el cuadro burelés precisa hoy superar un duro escollo, con un Alcorcón que demostró ante el Ourense en semifinales su calidad y que, además, cuenta con la ventaja de haber podido al menos disputar un partido en los últimos tres meses, precisamente el que jugó el pasado viernes. El encuentro arranca a las 17.30 horas, bajo el seguimiento de Teledeporte, pero sin público en las gradas, salvo aquellas personas autorizadas, debido a la Covid-19.

El único enfrentamiento de esta temporada entre el Pescados Rubén Burela FSF y el Alcorcón tuvo lugar en el pabellón Vista Alegre, en la décima jornada del campeonato, y registró un empate a dos en los dos primeros puntos que volaron esta temporada del recinto naranja. Las madrileñas ya dejaron ese día su impronta, igual que en la Copa de la Reina, cuando se cargaron al Futsi en los cuartos y ayer al Ourense en los penaltis de la semifinal de la Liga.

La falta de rodaje y de ritmo competitivo de los últimos meses puede ser la mayor carencia de las burelesas, aunque la nota positiva es que el parón permitió al técnico, Julio Delgado, recuperar a algunas jugadoras lesionadas, como Cami Gadeia, que debutará posiblemente en el partido de hoy.

Julio Delgado asume el rol de favorito y promete un ritmo que no dé tregua

Tanto Julio Delgado como las jugadoras son conscientes de que el factor psicológico puede ser determinante en la final y, por eso, el técnico insiste en la importancia de salir a la cancha con máxima concentración e intensidad. El técnico aseguró sentir «muy buenas vibraciones» tras ver las semifinales y comprobar el estado de su equipo en los dos últimos entrenamientos. "He visto a las jugadoras motivadas y concienciadas, a un nivel muy alto entrenando, y creo que lo que hemos visto del Alcorcón-Ourense nos ha servido para enchufarnos más si cabe", señala el técnico, que, desde que volvió a la actividad ha tratado de inculcar a las jugadoras la importancia del factor mental en el partido de hoy. «Jugarse toda una Liga en 40 minutos requiere una gran fuerza mental, por encima del físico o la técnica, sobre todo en condiciones extrañas como jugar sin público, pero mi equipo tiene experiencia suficiente para afrontar este reto con absolutas garantías», indicó.

SUPERCOPA. A Julio Delgado le convence no solo el estado de su plantilla, sino su rendimiento en los partidos importantes, algo que espera que se repita esta tarde. "El espejo tiene que ser la Supercopa ante el Futsi, donde demostramos tener una madurez absoluta como equipo. Es necesario saber leer cada momento de juego, cometer pocos errores y aprovechar las inercias, que fue lo que hicimos. Tuvimos la concentración necesaria para ganar entonces", explica el técnico del Pescados Rubén FSF.

No le desagrada a Delgado el papel de favorito de su equipo, no solo por la clasificación, sino también por la plantilla y espera saber trasladarlo a la pista. "Es evidente que somos el rival a batir y eso es porque nos lo hemos ganado a pulso. Tengo una plantilla de lujo y aspiro a ganar cada partido y cada torneo con ella. Estamos donde queríamos estar y trataremos de hacer valer nuestra experiencia, nuestra calidad y nuestra mayor profundidad de banquillo, respetando mucho al rival», explica Delgado, que promete salir "a tope" desde el principio. "Que nadie dude que saldremos por el partido desde el primer minuto. La idea es darle un ritmo muy fuerte desde que el balón se ponga en juego porque pienso que eso nos va a llevar al título", añade.

Delgado también habla sobre la importancia de adelantarse en el marcador, aunque no cree que sea decisivo. "En estos play off, masculinos y femeninos, hemos visto un montón de remontadas y la prueba fue que el Alcorcón ganaba por 3-0 al Ourense y acabó llegando a los penaltis. Es importante ir por delante, sobre todo para que el rival no se lo crea, pero no decisivo2, aseguró el técnico, que ve importante frenar a las dos jugadoras clave del rival, Vane Sotelo e Irene. "La semifinal nos ha servido para ver el peligro que tienen en el juego de pívot con Vane y en la velocidad de salida de Irene. Hemos trabajado para neutralizar ambas", indica.